Emirato di Ras Al Khaimah, turisti in volo con aerotaxi elettrici dal 2027

Ras Al Khaimah transport authority (Rakta), Ras Al Khaimah tourism development authority (Rakda) e Skyports Infrastructure hanno dato il via a una partnership per sostenere la mobilità aerea elettrica con la progettazione e lo sviluppo del primo ecosistema di aerotaxi elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) di Ras Al Khaimah, che sarà operativa per il 2027.

Grazie a questa collaborazione, a collegare le principali attrazioni di Ras Al Khaimah sarà un network di vertiporti realizzato da Skyports che porterà l’Emirato verso il turismo del futuro, come stabiliscono le linee giuda del Piano strategico 2030 fissato dal Rakta.

Il network di vertiporti trasformerà la mobilità a Ras Al Khaimah, fornendo spostamenti rapidi e a emissioni zero verso le aree e le attrazioni più popolari del piccolo Emirato, tra cui Al Marjan Island (tempo di volo previsto di 20 minuti rispetto ai 70 minuti d’auto), Al Hamra e Jebel Jais e sosterrà l’obiettivo di trasportare responsabilmente 3,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2030.

Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah tourism development authority ha espresso il suo entusiasmo per la partnership, dichiarando che: «Il supporto che abbiamo ricevuto dal governo degli Emirati Arabi Uniti e dalle autorità di Ras Al Khaimah è stato straordinario e ci ha permesso di adottare un’innovazione di portata e ritmo senza precedenti. Nei prossimi due anni, intendiamo costruire l’infrastruttura e le strutture per un sistema di transito a trazione elettrica. Introducendo la mobilità aerea elettrica, non solo miglioriamo l’accessibilità alle attrazioni di Ras Al Khaimah, ma riduciamo anche in modo significativo la nostra impronta di carbonio. Questa iniziativa ci avvicina al nostro obiettivo di posizionare Ras Al Khaimah come leader regionale nel turismo sostenibile entro il 2025».

Il progetto con Skyports rafforza ulteriormente la posizione degli Emirati Arabi Uniti come mercato leader per l’industria della mobilità aerea avanzata ecosostenibile; gli Emirati sono costantemente impegnati nella ricerca di soluzioni innovative che riducano le emissioni di carbonio di un settore, quello del trasporto aereo, che rappresenta il 40% delle emissioni di gas serra nell’industria dei viaggi e del turismo, come evidenziato dal World Travel and Tourism Council (Wttc).

Duncan Walker, ceo e fondatore di Skyports, così commenta la collaborazione: «Siamo ansiosi di unire le forze con le principali organizzazioni di trasporto e turismo di Ras Al Khaimah per lanciare i servizi di aerotaxi elettrici nell’Emirato. Questa collaborazione sottolinea ulteriormente il nostro impegno a fornire le infrastrutture essenziali per l’aviazione a emissioni zero negli Emirati Arabi Uniti. Non vediamo l’ora di contribuire con la nostra esperienza alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi di Ras Al Khaimah in ambito di trasporto e turismo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Ras Al Khaimah