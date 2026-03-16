Enac-Cni, patto per sviluppare l’ingegneria aerea

Alleanza strategica tra l’Ente nazionale per l’aviazione civile e il Consiglio nazionale degli ingegneri. L’obiettivo è delineare percorsi comuni volti a promuovere, nel campo dell’aviazione civile, lo sviluppo dell’ingegneria nelle sue diverse specializzazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni aeronautiche e delle infrastrutture aeroportuali.

Il protocollo d’intesa, sottoscritto dal presidente Enac, Pierluigi Di Palma, e dal suo omologo del Cni, Angelo Domenico Perrini, è valido tre anni e punta a facilitare lo scambio tra mondo accademico e mondo del lavoro, per individuare percorsi di studio e di specializzazione idonei a creare le figure tecniche necessarie a operare a favore del sistema dell’aviazione civile.

L’accordo, nel dettaglio, mira a organizzare eventi, convegni e seminari tematici per sensibilizzare e informare professionisti e stakeholder sui temi della sicurezza aeronautica e delle tecnologie emergenti; a favorire la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale degli ingegneri sui temi e le sfide innovative della mobilità aerea innovativa.

«Il Protocollo Enac-Cni rappresenta l’avvio di una sinergia tra Istituzioni – ha sottolineato Di Palma – per costruire, da protagonisti, il futuro della mobilità aerea innovativa. Mettendo a sistema competenze, esperienza e patrimonio professionale delle nostre realtà, possiamo imprimere un nuovo impulso per affrontare le sfide che attendono il comparto sotto vari profili: dall’incremento della capacità infrastrutturale aeroportuale, necessario per rispondere alla crescente domanda del mercato, all’integrazione di tecnologie avanzate, alla sostenibilità e intermodalità. Un presente altamente tecnologic,o che richiede una visione sempre più ampia, che deve essere affiancata e garantita da un efficace passaggio generazionale».

«Tra i settori in cui il peso dell’ingegneria risulta maggiormente rilevante – ha aggiunto Perrini – c’è senza dubbio quello dell’aviazione civile. Gli ingegneri sono stati e saranno sempre di più il motore tecnico per il suo sviluppo, considerato il ruolo che giocano nella progettazione di velivoli, motori e sistemi, così come di aeroporti, piste, terminal e infrastrutture che rendono possibile il trasporto aereo moderno. Al centro di tutto questo ci sono le competenze. La firma di questo protocollo d’intesa con Enac punta allo sviluppo delle opportune sinergie tra i nostri due enti, al fine di potenziare queste competenze, facendone il fulcro della progettazione e della realizzazione di infrastrutture aeroportuali sicure».

L’attuazione dell’intesa sarà garantita attraverso tavoli tecnici specifici che verranno convocati dalle parti.