Enac diffida Aeroitalia: “No allo stop ai voli in continuità da Ancona”

Enac impone l’altolà ad Aeroitalia. Immediata la diffida dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile nei confronti del vettore, che ha ventilato la possibilità di interrompere i voli in continuità territoriale da Ancona verso Milano, Roma e Napoli.

Nel testo si legge testualmente quanto segue:

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con D.m. n. 111 del 24 aprile 2023, ha imposto oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea Ancona-Milano Linate e viceversa, Ancona-Napoli e viceversa, Ancona-Roma Fiumicino. Le gare per l’affidamento del servizio imposto si sono svolte secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del Regolamento (Ce) n. 1008/2008 e codesta Aeroitalia Srl ha presentato un’offerta per ciascuna gara, concernente le condizioni operative e finanziarie dei servizi aerei sulle rotte Ancona-Milano Linate e viceversa, Ancona-Napoli e viceversa, Ancona-Roma Fiumicino. In data 10 agosto 2023, con disposizione n. 59 del direttore generale dell’Enac, è stata disposta l’aggiudicazione a favore della società Aeroitalia Srl. In data 23 agosto 2023 è stata sottoscritta la convenzione che stabilisce i termini e le condizioni per lo svolgimento del servizio aggiudicato. Nel comunicato stampa di codesta società del 27 ottobre 2023 in merito alla cancellazione di alcune rotte da e per l’aeroporto di Ancona, si dichiara anche l’intenzione da parte di codesto vettore, di interrompere i voli a garanzia della continuità territoriale dall’aeroporto di Ancona verso Milano Lin/Napoli/Roma Fco e vv. a far data dal 1 ottobre 2024. Con la presente nota si diffida codesto vettore al rispetto dei termini stabiliti dalla convenzione sottoscritta in data 23 agosto 2023 e registrata dalla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2023, con particolare riferimento agli artt.li 1,4,5,6,7,8 e 13 della stessa.