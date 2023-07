Enac: investiti 510 milioni di euro negli aeroporti italiani nel 2022

Sono stati 510 i milioni di euro investiti negli aeroporti italiani nel 2022, specie in infrastrutture e innovazione tecnologica, a cura delle società di gestione. E’ quanto si evince dal “Report Investimenti 2022–Stato degli investimenti infrastrutturali per gli aeroporti nazionali” elaborato dall’Enac.

Di questi 510 milioni, 69 circa sono riconducibili alla tutela ambientale e all’innovazione tecnologica: in particolare 47,4 milioni nella digitalizzazione, 3,5 nell’intermodalità e 18,1 nella transizione ecologica. Il rapporto mette in risalto una coerenza della spesa in investimenti negli ultimi cinque anni, che non si sono fermati nemmeno durante la pandemia. Nel 2020 e nel 2021, infatti, sono stati investiti 729 milioni di euro totali e il budget speso nel 2022 supera di quasi 100 milioni quello del 2018.

Al momento i Piani degli investimenti vigenti approvati dall’Enac ammontano a 4,2 miliardi di euro, a conferma che l’aviazione civile resta un comparto strategico per l’economia del Paese.