Enit, il turista che verrà: outdoor e viaggi in libertà

Pronti, partenza, via: il viaggio verso il 2024 è ufficialmente iniziato. Lo rivela un attendibile e dettagliato studio realizzato dall’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo con Human Company e l’Istituto Piepoli. Nove italiani su 10 stanno già programmando una vacanza per la prossima estate e molti, al di là della stagione, sceglieranno soluzioni en plein air.

AVANZANO CAMPEGGIO ED ESCURSIONI

I viaggi di libertà legati all’outdoor diventano sempre più attraenti per i turisti tra i 35 e i 54 anni, al punto che la propensione al campeggio, e la relativa spesa, cresce anche rispetto a chi alloggia in hotel. Un fenomeno che sta conquistando fette sempre più ampie della popolazione. Lo dimostra anche un altro dato: nell’ultimo biennio un italiano su due ha optato per un weekend escursionistico.

E GIÀ SI PENSA AL NATALE 2024

Ma quattro italiani su 10 stanno già pensando a una vacanza in autunno o durante il prossimo inverno; di questi il 28% intende partire nel periodo di Natale e il 21% a Capodanno. La maggioranza resterà in Italia (65%) mentre gli altri opteranno per l’estero (20%) o per una combinazione di entrambi (12%). L’interesse ai viaggi nella winter è ancora più marcato per l’outdoor: sono, infatti, quasi sei su 10 gli italiani propensi a partire. Il periodo preferito in tal caso è il Natale (34%) seguito da Ognissanti e Capodanno, entrambi scelti dal 28% degli intervistati. Anche qui a predominare sarà l’Italia (65%) seguita dall’estero (18%) e da Italia/estero (17%).

L’ANNO DELLA RIPRESA SOTTO LA LENTE

Ma la vera ripresa del turismo è stata registrata già quest’anno. L’estate 2023 ha registrato dati significativi in termini di spesa e presenze: oltre 34 milioni gli italiani in vacanza, il +10% rispetto al 2022, per un soggiorno medio di 8 giorni.