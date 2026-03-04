Enit, Jelinic a Itb: «Italia scelta sicura in tempo di crisi»

Destinazione Italia, scelta sicura. Così l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, ha commentato da Berlino, dove sta partecipando a Itb Berlin, il momento critico che sta vivendo il mondo del turismo con la guerra in corso nel Golfo Persico.

«In tempi difficili come questi – sottolinea Jelinic – rimanere in Europa, in Italia, e in particolare al Italia, va considerata una scelta saggia, in attesa che la situazione globale si tranquillizzi. Tra l’altro il nostro Paese sta vivendo un momento di forte vitalità turistica».

Jelinic ha poi annunciato un forte impegno promozionale, in collaborazione con il ministero del Turismo, che riguarderà soprattutto il rilancio delle regioni meridionali maggiormente colpite dalle recenti calamità naturali.

«Proprio dalla Germania, che rappresenta il principale bacino del nostro incooming – spiega l’ad di Enit – partirà una campagna promo che toccherà anche altri mercati strategici come Austria, Spagna e Usa, raccontando le eccellenze delle nostre regioni con uno storytelling mirato».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Enit