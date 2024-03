Enit Spa, arriva (anche) un dg: è Elena Nembrini

«È una professionista super competente, non vediamo l’ora che arrivi». Se è vero che c’è chi (per ragioni politiche per lo più) storce il naso per la sua nomina, è altrettanto vero che l’ingresso di Elena Nembrini nel ruolo di direttore generale di Enit Spa – atteso già per la settimana prossima – fa sorridere in molti. Lo confermano fonti vicine al ministero del Turismo.

Background da commercialista e revisore dei conti, ricco cv da sindaco e membro di importanti organismi di vigilanza di società e istituti bancarie, Nembrini – bergamasca, classe 1963, senior consultant dello Studio Associato Cortellazzo & Soatto di Padova – ha quel profilo tecnico che rafforzerà la società di promozione del turismo italiano nel mondo.

Di fatto, sarà un dg con il dna da direttore finanziario, figura prevista dal vecchio statuto e ad oggi mancante. «Dio solo sa quanto bisogno c’è in Enit di un tecnico capace come lei», commentano le stesse fonti.

La sua nomina segue quella della neo presidente Alessandra Priante, fortemente voluta dalla premier Giorgia Meloni, secondo il giornale Il Domani. Per lei una poltrona d’onore nel consiglio di amministrazione “a tre”, condiviso con l’a.d. Ivana Jelinic – persona di fiducia del ministro Daniela Santanchè, primissima nomina validata da Palazzo Chigi – e con il consigliere Sandro Pappalardo, uno dei pochi uomini rimasti ai vertici di Via Marghera.

Sullo sfondo, la discussione a Montecitorio il 3 aprile sulla mozione di sfiducia nei confronti di Santanchè, sollecitata dal Movimento Cinque Stelle. Il tema è l’indagine per truffa ai danni dell’Inps quando in pandemia l’allora sua Visibilia avrebbe fatto continuare a lavorare alcuni dipendenti in cassa integrazione. Ferma la posizione della ministra che, sull’ipotesi di dimissioni, ha messo a tacere i rumors: «Non ho mai partecipato a processi mediatici, e non lo faccio ora. Ho fiducia nella magistratura, e fino ad adesso in Tribunale ho sempre vinto. Andiamo avanti, sono tranquilla».