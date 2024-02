Enit Spa, il manifesto di Priante: «L’Italia diventi una meta irrinunciabile»

Più che un incipit è una promessa: «Lavoreremo per fare in modo che l’Italia diventi una meta irrinunciabile». Alessandra Priante parla per la prima volta da presidente di Enit Spa, carica diventata ufficiale il 27 febbraio. 52 anni, già direttore Europa di Unwto, in una nota ufficiale di Enit Spa Priante ringrazia per la fiducia accordata e si dice «onorata del ruolo di grande responsabilità che mi viene riconosciuto: sono entusiasta di poter contribuire allo sviluppo e alla promozione del nostro meraviglioso Paese come destinazione turistica di eccellenza».

Convenevoli esauriti, ora è tempo di focalizzare gli obiettivi: «Sotto la regia del Mitur e del ministro Daniela Santanchè vogliamo valorizzare e promuovere le bellezze dell’Italia, per attrarre un numero sempre maggiore di turisti provenienti da tutto il mondo. Per raggiungere questo traguardo mi impegnerò a collaborare con le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli operatori turistici, al fine di creare sinergie e promuovere un turismo sostenibile e responsabile».

Il “come” Priante intenda andare a dama è altrettanto importante: «Voglio puntare sull’innovazione e sulla digitalizzazione del settore turistico, per rendere l’Italia sempre più accessibile e attrattiva per i viaggiatori. Sarà mia priorità anche potenziare la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, per offrire servizi di alta qualità e garantire un’esperienza indimenticabile ai visitatori».

Forte di una lunga esperienza internazionale, Priante è esperta di policies del turismo e segue, in particolare, gli ambiti dei dati e delle rilevazioni statistiche, del turismo enogastronomico, sanitario, accessibile, le dinamiche dell’overtourism e l’analisi della domanda lungo le direttive della trasformazione digitale. Fino a ottobre 2019 ha ricoperto il ruolo di capo ufficio relazioni internazionali e del cerimoniale del Mipaaft, coordinando e gestendo la transizione delle politiche del turismo dal Mibact verso la nuova governance al ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Con l’arrivo di Priante si completa quindi il Consiglio di amministrazione di Enit Spa, composto dalla neopresidente, dall’amministratore delegato Ivana Jelinic e dal consigliere Sandro Pappalardo. «Con il nuovo presidente – sottolinea Jelinic – si completa l’iter di avvio della nuova struttura di Enit, pronta a mettere in campo il nuovo assetto a servizio dell’Italia e della promozione dell’immagine del Paese nel mondo. Lavoreremo insieme per poter dare sempre maggiore valore e dignità a un lavoro complesso che richiede una narrazione differente. Ci concentreremo anche sugli aspetti di modernizzazione e di attualizzazione del comparto iniziandolo ad un approccio ancora più performante e professionalizzante».

Una nomina accolta favorevolmente dalle associazioni di categoria. Federturismo Confindustria definisce Priante «un presidente di prestigio. La lunga e prestigiosa carriera internazionale presso varie istituzioni, tra cui l’Organizzazione mondiale del turismo, costituisce un elemento di grande forza e sicuro vantaggio pratico, per una società che ha come missione la promozione dell’Italia nel mondo. L’auspicio è che si possano implementare ancora più rapidamente i progetti e le strategie per raggiungere l’obiettivo».

Oltre alle congratulazioni e agli auguri di rito, il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina, sottolinea come la nascita di Enit Spa «sia un acceleratore di sviluppo per il comparto, attraverso la promozione e il potenziamento dell’attrattività dell’offerta del nostro sistema turistico. Con le sue eccellenze il turismo ha svolto e saprà continuare a svolgere l’importante ruolo di volano di crescita per il Paese: la resilienza e la capacità di ripresa delle imprese turistiche italiane vanno sostenute».

Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti, ribadisce ancora una volta che «Alessandra Priante è una figura di assoluto rilievo e sicuramente all’altezza della sfida della valorizzazione del nostro sistema turistico. Il turismo organizzato con la professionalità e le garanzie offerte da agenzie di viaggi e tour operator, rappresenta un valore importante, un ingranaggio fondamentale per l’intero comparto e va sostenuto. Siamo certi che l’autorevolezza e la solida esperienza della neopresidente da un lato e la nuova veste di Enit spa dall’altro saranno importanti per la crescita dell’intero settore».

Anche Advunite pone l’accento sul fatto che la nomina di Priante costituisca «un’ottima notizia per tutto il comparto. L’attenzione del governo verso l’industria turistica è totale e dovrebbe essere così anche in tutte le altre amministrazioni pubbliche».