Ente del Turismo di Portorose e Pirano, Patricija Gržinič è la nuova direttrice

È Patricija Gržinič la nuova direttrice dell’ente del Turismo di Portorose e Pirano che rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.

Già curatrice delle attività di marketing dell’ente negli ultimi otto anni, avrà il compito di sviluppare e consolidare le sinergie tra gli attori della filiera turistica del comune di Pirano e della zona dell’Istria Slovena (Ancarano, Capodistria, Isola, Portorose) per la promozione dell’offerta turistica del territorio, anche attraverso attività di formazione e promozione, che dal 2018 si è unito sotto il marchio Love Istria. Tra gli obietti del prossimo futuro, di concerto con l’ente nazionale del Turismo, figura proprio la valorizzazione comune di questo marchio.

Proporre un turismo che sia spendibile tutto l’anno e che abbia un approccio sempre più sostenibile, sono questi i temi portati avanti dell’ente che si sviluppano attraverso offerte di eventi legati all’enogastronomia, al turismo culturale, al turismo nautico e a quello esperienziale. Forte l’impegno, inoltre, per lo sviluppo delle nuove infrastrutture di cui necessitano le destinazioni e per il rinnovamento e la attualizzazione di quelle esistenti; previsto anche il potenziamento delle piste ciclabili e la regolamentazione dei parchi naturalistici e delle altre aree pubbliche per rendere le località mete desiderabili dal turismo green.

«Mi impegnerò per intensificare il dialogo tra l’ente, il comune di Pirano, l’impresa pubblica Okolje Pirano, l’auditorium Portorose e altri soggetti che operano nel campo del turismo pensando che sia l’unico modo per ottenere i cambiamenti necessari nelle infrastrutture e in altri settori – ha sottolineato la neo nominata Gržinič – Perché il turismo sia davvero una risorsa sostenibile anche socialmente dobbiamo sviluppare prodotti che siano in armonia con la popolazione locale, offrendo allo stesso tempo agli ospiti un’esperienza autentica. Anche per questo sarà importante continuare a creare per e con gli operatori turistici ulteriori opportunità di formazione e promozione, tasselli fondamentali di un’interazione che vorremmo vedere crescere ulteriormente per raggiungere in modo coeso obiettivi condivisi».