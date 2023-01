Ente turismo Catalogna e Avalon Waterways, comunicazione e pr a Open Mind Consulting

Open Mind Consulting srl da gennaio gestisce la comunicazione e le attività di pr dell’Ente del turismo della Catalogna e del brand di crociere fluviali Avalon Waterways.

«È stimolante iniziare questo nuovo anno con due acquisizioni tanto prestigiose – dichiara Angela Marini, ceo di Open Mind Consulting – Da un lato, abbiamo la Catalogna, una delle mete più visitate della regione iberica, destinazione da vivere in qualsiasi periodo dell’anno, da scoprire, esplorare e conoscere a ritmo lento per coglierne l’essenza, così ricca e variegata, che ci permetterà di fare un lavoro di comunicazione incisivo, puntuale e moderno, giocando sulla linea del passato e del futuro, del gusto e della vista, della terra e del mare. Abbiamo molti progetti in cantiere che non vediamo l’ora di realizzare insieme alla direttrice per l’Italia Marta Teixidor e al suo team. Dall’altro, Avalon Waterways ci permette di avere oggi in portfolio un cliente rivolto a un pubblico medio alto, capace di offrire un’esperienza diversa, alternativa, ancora poco diffusa: crociere fluviali lungo i corsi del Reno, della Mosella, del Danubio, su imbarcazioni che sono design hotel galleggianti declinati su un lusso discreto, mai esagerato, sempre rilassante. Qui il lavoro incentrato sul consolidamento di una forte brand reputation sarà condotto affiancando le attività di sales&marketing condotte da Barbara Baldini, direttrice Europa».

Il 2023 di Open Mind Consulting vede anche la riconferma di clienti come Slovenia, Polonia, Malta, Bahamas e Isole Cook.