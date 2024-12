Epifania con l’aurora boreale: le ultime disponibilità Giver

Giver Viaggi e Crociere, lo storico tour operator genovese, leader italiano indiscusso per i viaggi nel Grande Nord e le crociere fluviali in Europa, chiude il 2024 – anno in cui ha celebrato 75 anni di attività, unico operatore italiano a passare questo traguardo senza soluzione di continuità per quanto riguarda la proprietà – registrando il tutto esaurito a Capodanno in tutte le destinazioni coperte dalla sua programmazione.

Mentre sono in arrivo i nuovi cataloghi 2025, Giver segnala ancora qualche disponibilità per ammirare l’aurora boreale in occasione dell’Epifania 2025 approfittando del volo diretto con l’Aurora Express da Milano Malpensa per i seguenti programmi:

Tromsø, le magiche luci dell’aurora boreale, dal 2 al 6 gennaio

Tromsø si trova nel mezzo dell’ovale dell’aurora boreale che è l’area con la più alta probabilità di visione del fenomeno. Ciò significa che ci saranno sempre buone probabilità di visione se le condizioni meteo lo permetteranno.

Il programma prevede la sistemazione in mezza pensione al Radisson Blu Royal o in b/b al Thon Hotel Tromsø, i voli a/r da Milano per Tromsø, la visita città di Tromsø a piedi della durata di 2 ore e l’escursione per l’avvistamento dell’aurora boreale in bus il penultimo giorno;

Skibotn sul fiordo di Lyngen, dal 2 al 6 gennaio

Skibotn: villaggio affacciato sulle sponde sud orientali del Lyngen, lungo fiordo che dà il nome alle omonime Alpi che si trovano nella parte opposta. L’area è molto favorevole per l’avvistamento dell’aurora e per effettuare tutte le attività invernali tipiche della destinazione in un contesto di totale autenticità.

Il programma prevede la sistemazione in mezza pensione allo Skibotn Hotel e la possibilità di scelta tra numerose attività ed escursioni nell’Artico norvegese.

Luci e isole del Nord, dal 2 al 6 gennaio

Un tour esclusivo Giver con tour leader in lingua italiana alla scoperta delle isole Lofoten e Vesterålen sotto lo spettacolo meraviglioso dell’aurora boreale.

Il programma di 5 giorni, oltre alla meraviglia delle regine del Mare del Nord, prevede un giorno in mezza pensione, due in pensione completa e due con la sola prima colazione e pernottamento, e la visita del Polar Park, il parco faunistico più a nord d’Europa, la sistemazione in mezza pensione allo Skibotn Hotel e la possibilità di scelta tra numerose attività ed escursioni nell’Artico norvegese.