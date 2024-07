Eqt e Kühne Holding acquisiscono il 35% di Flix

Eqt Future e Kühne Holding acquisiranno una partecipazione di minoranza del 35%. in Flix, l’operatore travel tech globale dei trasporti (che opera con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound).

Eqt, società di investimento globale, insieme a Kühne Holding, uno dei maggiori investitori a livello mondiale nel campo della logistica, hanno appena raggiunto l’accordo definitivo con la società di trasporti.

Oltre a un investimento primario in Flix, Eqt Future e Kühne Holding acquisiranno partecipazioni dagli azionisti esistenti per formare un anchor investment a lungo termine in Flix. Tale investimento rafforzerà ulteriormente il bilancio di Flix e contribuirà ad accelerare la sua traiettoria di crescita profittevole. La chiusura della transazione è soggetta alle condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.

«Siamo felici di dare il benvenuto a due solidi investitori come Eqt Future e Kühne Holding, forti di una comprovata esperienza nella costruzione di strategie di investimento sostenibili a lungo termine. Nell’ambito della nostra visione strategica, il loro capitale e le loro competenze rappresenteranno un asset prezioso. Non potremmo desiderare di poter contare su partner migliori per imbarcarci in questa nuova fase del viaggio di Flix», ha dichiarato André Schwämmlein, amministratore delegato e cofondatore di Flix.

L’investimento arriva in un momento di grande crescita ed espansione strategica per Flix. Nel 2023 la società ha annunciato un aumento del fatturato totale del 30%, con il raggiungimento, per la prima volta, di 2 miliardi di euro di fatturato totale annuo, e un aumento della redditività con un Ebitda adjusted di 104 milioni di euro nel 2023. L’azienda ha così la possibilità di perseguire obiettivi strategici come l’espansione globale, continuando a ridefinire il mercato dei viaggi su gomma in Nordamerica e ampliando l’offerta di FlixTrain in risposta alla domanda crescente di alternative su ferro in Germania.

Per consolidare ulteriormente la presenza a livello internazionale, Flix ha recentemente fatto il suo esordio in Cile e in India. Oggi è presente in 43 Paesi. In Europa, dove opera con i servizi FlixBus e FlixTrain, una crescita significativa riguarda i mercati di Regno Unito, Portogallo e Ucraina, e recentemente è avvenuto il lancio in Norvegia e in Finlandia. L’ambizione di Flix è quella di raggiungere la leadership di mercato in questi contesti.

Flix opera anche negli Stati Uniti dal 2018. Nel 2021 la società ha acquisito l’iconico servizio di autobus intercity Greyhound Lines espandendo il proprio raggio d’azione anche in Canada e in Messico.