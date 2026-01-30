Esame guide, le associazioni chiedono un nuovo tavolo al ministero

Esame guide, le associazioni chiedono un nuovo tavolo al ministero
30 Gennaio 15:44 2026

Non si placano le polemiche scoppiate dopo i risultati, disastrosi, della tanto attesa prova di esame d’abilitazione a guida turistica arrivati pochi giorni fa. A essere giudicati idonei solo l’1,88% dei candidati.

Confguide-Confcommercio e Federagit-Confesercenti, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria delle guide turistiche, tornano a commentare gli effetti della riforma della professione a distanza di quasi un anno dall’ultimo comunicato, con il quale si auguravano che dalle prove d’esame emergessero i candidati i più meritevoli, qualificati e preparati, perché è di costoro che turismo e cultura hanno bisogno.

Ben 29mila sono stati gli iscritti alla prova, la cui età media i risultati spingono all’amara considerazione che per molti quello della guida turistica non è ancora visto come un vero lavoro, ma come un “di più” o come un hobby.

Scegliere di esercitare questa professione significa, invece, intraprendere un lavoro vero, unico, di qualità, serio, impegnativo e rispettato: è quanto ribadiscono le due associazioni che per questo sottolineano la loro partecipazione a tutte le fasi della riforma voluta dal ministero del Turismo, che, pur migliorabile, per la prima volta ha dato ordine e regole chiare per il settore valide in tutta Italia.

Contrasto all’abusivismo, competenze chiare e definizione puntuale della nostra figura professionale, sono conquiste di valore per i nostri associati, alla pari del dialogo aperto e franco con il Ministero.

Confguide-Confcommercio e Federagit-Confesercenti chiedono perciò, considerando questo primo periodo un “anno zero”, al ministero di riaprire il confronto con le sole associazioni sindacali, rappresentative della categoria per fare insieme il punto e ricalibrare, se servirà, quegli aspetti applicativi che possono essere eventualmente migliorati, come le ore dedicate alla formazione continua.

  Articolo "taggato" come:
Confguide ConfcommercioFederagit Confesercenti
  Categorie
FlashItalia

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Etna, bolla mediatica più forte dell’eruzione

Etna, bolla mediatica più forte dell’eruzione

La ricetta della Valsugana per un turismo (davvero) sostenibile

La ricetta della Valsugana per un turismo (davvero) sostenibile

Pil dell’Italia in crescita, il turismo traina: parola di Santanchè

Pil dell’Italia in crescita, il turismo traina: parola di Santanchè