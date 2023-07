Escursioni, selfie e yoga: le novità dell’app di Going per i resort sul Mar Rosso

Sull’app What’s Going On, del tour operator Going, ora ci sono nuove funzionalità dedicate ai resort sul Mar Rosso per consentire agli ospiti di prenotare una “surrounded yoga experience” a Sharm el Sheikh e a Marsa Alam.

Si tratta di un’app cheospita un ampio ventaglio di attività che vanno ad arricchire le vacanze nei resort di Going sul Mar Rosso. Tra esse sessioni di allenamento sportivo e di relax “in cuffia” con il supporto delle ormai popolarissime “silent headphones” utilizzate per eventi e feste.

Tutto può cominciare downlodando sullo smartphone l’applicazione digitale dagli store di Google o di Apple: si attiva il contatto diretto con le due strutture di Sharm e Marsa e di fatto può cominciare il viaggio di esplorazione di una settimana-tipo in Mar Rosso. Da pianificare oppure da lasciare anche all’improvvisazione e all’istinto dell’ultimo momento mentre si è a destinazione. L’app di Going vuole essere uno strumento di informazione, ma soprattutto di prenotazione.

Di ogni struttura illustra i servizi come camere, spiagge, ristoranti e informazioni generiche sulle località dove si trovano, con le distanze per raggiungere i punti di interesse. Non mancano utili news sulle escursioni prenotabili al desk di assistenza Going Resort, presente sia al Sunrise Diamond Beach di Sharm sia al Radisson Blu di Marsa, presidiato dallo staff del tour operator.

E ancora le attività on demand come l’organizzazione di una festa di compleanno a tema oppure la dedica della canzone preferita, suonata dal vivo dai musicisti.

What’s Going On si completa poi con l’opzione “Scatta e condividi” per un selfie da postare sui social.