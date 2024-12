Espansione easyJet

i benefici delle nozze Ita-Lufthansa

Doppio brindisi per easyJet: la conferma del ruolo di remedy taker per i voli a corto raggio nell’operazione Ita-Lufthansa – andata in porto grazie al sì definitivo dell’Antitrust Ue – e del piano di espansione in Italia con l’apertura a primavera 2025 di nuove basi a Milano Linate e Roma Fiumicino.

Per i passeggeri milanesi e lombardi, dunque, l’offerta di voli da Linate si aggiunge a quella di Milano Malpensa, che ospita la principale base continentale della compagnia e recentemente ha festeggiato l’importante traguardo di 100 milioni di passeggeri trasportati da e verso lo scalo dal 1998.

La low cost britannica – che ha appena chiuso l’anno finanziario con il 34% di utili – ha accolto “con favore la decisione della Commissione europea di confermare easyJet come remedy taker per i voli a corto raggio, nell’ambito della proposta di acquisizione di una quota di Ita Airways da parte di Lufthansa. Di conseguenza, a partire dalla primavera del 2025, easyJet baserà cinque aeromobili a Milano Linate e tre a Roma Fiumicino, creando da subito circa 250 posti di lavoro diretti nelle due basi”.

La decisione consentirà a easyJet di offrire un ampio network di destinazioni a tariffe convenienti ai passeggeri in viaggio da e per le due principali città italiane. Il vettore opererà con un totale di 38 aeromobili in Italia nelle quattro basi di Milano Malpensa, Linate,Fiumicino e Napoli. In totale la compagnia volerà da e per 20 aeroporti italiani, con l’obiettivo di trasportare oltre 21 milioni di passeggeri all’anno.

«Siamo orgogliosi di essere stati confermati come remedy taker per il corto raggio a Milano e Roma – sottolinea Kenton Jarvis, cfo di easyJet e futuro ceo – Questo garantirà un mercato italiano sempre più competitivo, consentendo a easyJet di offrire una gamma ancora più ampia di destinazioni e tariffe vantaggiose. I passeggeri che voleranno da e per Linate e Roma potranno beneficiare di nuovi servizi a partire dalla prossima primavera. Questa decisione conferma il ruolo centrale della compagnia nel mercato italiano, creando opportunità per ulteriori investimenti, nuovi posti di lavoro e una crescita sostenuta.”

Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, osserva invece che «con oltre 210 milioni di passeggeri trasportati da e per l’Italia negli ultimi 26 anni, abbiamo contribuito alla democratizzazione del trasporto aereo nel Paese, permettendo a un numero sempre maggiore di italiani di viaggiare in tutta Europa. Siamo ora entusiasti di poter rafforzare la nostra presenza a Linate e Fiumicino, crescendo ulteriormente in questi due importanti mercati, generando nuovi posti di lavoro e continuando a offrire ai nostri clienti una scelta ancora più ampia di destinazioni e opzioni».