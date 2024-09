Espansione Radisson da Roma all’India con 130 new opening

Radisson Hotel Group continua a portare avanti il suo piano di crescita progressiva nella prima metà del 2024 accogliendo oltre 130 nuove acquisizioni e aperture in tutta l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) e Apac (Asia Pacifico). Tra questi, il marchio Radisson Red si sta espandendo in diversi nuovi mercati come Irlanda, Nuova Zelanda, Thailandia e Laos, portando il suo portafoglio globale a quasi 90 hotel.

Nell’area Emea, Radisson Hotel Group ha registrato una crescita significativa del portafoglio nelle principali destinazioni. Tra i momenti salienti figurano la firma del primo Radisson Collection a Parigi (Francia), situato vicino al Museo del Louvre, e l’apertura del Collection Roma Antica a Roma (Italia), situato vicino al Pantheon.

Rafforzando la sua presenza in Arabia Saudita, Radisson Hotel Group ha anche annunciato la firma del Radisson Collection Residences a Riyadh. L’apertura, prevista per il 2024, sarà la decima struttura del Gruppo in città e la 46ª nel Regno dell’Arabia Saudita.

Nella prima metà del 2024, il Gruppo ha anche firmato per quasi 20 nuovi hotel Radisson Blu: le aggiunte al portafoglio includono nuovi acquisizioni in Montenegro, Italia, Tunisia, Tanzania e il Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna, che aprirà le sue porte nei prossimi mesi. E ancora, c’è stata l’introduzione del marchio Radisson Individuals nell’attraente regione francese della Costa Azzurra e l’espansione della sua presenza nel Regno Unito, con l’acquisizione di nuove proprietà a Folkestone (Kent) e nel Surrey.

In collaborazione con il partner strategico di lunga data PPHE Hotel Group, Radisson ha aperto le porte dell’art hotel Hoxton a Londra, nel Regno Unito. Nella regione Apac, il Gruppo ha accelerato la sua crescita con sviluppi significativi in Cina, aggiungendo oltre 5mila camere grazie a nuove aperture e acquisizioni in città chiave come Pechino, Shanghai e Chengdu.

Rafforzando la sua impronta regionale, il Gruppo continua a soddisfare la crescente domanda con nuove acquisizioni in mercati chiave del Sud-Est asiatico come Filippine, Vietnam, Cambogia, Indonesia e Laos.

L’India rimane un’area di interesse strategico per Radisson Hotel Group, con la firma e l’apertura di circa 25 hotel nel 2024, tra cui il primo Cricket Stadium Hotel dell’India e il prestigioso Radisson Collection a Udaipur. La recente inaugurazione del Radisson Collection Hotel & Spa, Riverfront Srinagar, sottolinea ulteriormente l’avanzamento strategico del Gruppo nel mercato indiano.

Radisson Hotel Group ha inoltre continuato a far crescere le sue destinazioni turistiche resort di alto livello con acquisizioni e aperture in località come Sardegna, Polonia, Montenegro, Indonesia, Vietnam e India.

Elie Younes, executive vice president e global chief development officer di Radisson Hotel Group, ha commentato: «Nei primi sei mesi del 2024 abbiamo registrato una forte crescita in tutto il nostro portafoglio internazionale, acquisendo allo stesso tempo rilevanza sia per gli ospiti che per i proprietari. Estendiamo i nostri sinceri ringraziamenti ai proprietari dei nostri hotel, partner e team dedicati, la cui fiducia, collaborazione e impegno sono alla base del nostro continuo successo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Radisson