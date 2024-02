Espansione Radisson: oltre 30mila nuove camere in un anno

Nel 2023 Radisson Hotel Group ha stabilito un nuovo record aggiungendo il maggior numero di chiavi al suo portafoglio internazionale.

Grazie a nuove aperture e acquisizioni, il Gruppo ha concluso il 2023 aggiungendo oltre 30mila chiavi al suo portfolio costituito da 10 brand che toccano le destinazioni più visitate del mondo.

Tra i successi del 2023 di Radisson troviamo il Berlin, la prima proprietà Individuals del Gruppo nella capitale tedesca, che ha aperto i battenti come quarto hotel più grande della città con più di 700 camere e suite. Il brand ha segnato il suo debutto anche a Parigi e in Thailandia.

Nel 2023 il brand Collection ha continuato a crescere, annunciando numerosi debutti sul mercato con acquisizioni e aperture importanti in India, Nigeria, Egitto e Lituania, nonché con altre proprietà nei mercati esistenti come il Belgio con l’acquisizione del Radisson Collection The National Hotel a Bruxelles.

Dopo l’annuncio iniziale a maggio 2022, lo scorso anno Radisson ha accelerato anche la crescita globale del marchio di lifestyle premium, art’otel, in collaborazione con Pphe. Inoltre, in Svizzera il Gruppo ha aperto il più grande hotel di Zurigo. E Red ha fatto il suo ingresso in Serbia o anche a Helsinki in Finlandia.

Per Radisson è molto importante anche il segmento dei resort: sono stati inaugurati, ad esempio, Radisson Blu Resort Mani in Grecia, Radisson Blu Resort Kumbhalgarh in India e Fridays Boracay A Radisson Collection Resort nelle Filippine.

Elie Younes, executive vice president e global chief development officer di Radisson Hotel Group, ha commentato: «Ringraziamo proprietari e colleghi per averci aiutato a raggiungere risultati brillanti nel 2023 con oltre 250 acquisizioni e aperture in tutto il mondo e più di 30mila chiavi aggiunte al nostro portafoglio, il numero più alto di sempre. Prevediamo che il 2024 sia la continuazione del 2023, con un’inflazione più lenta e un continuo interesse degli investitori per il nostro settore. Continueremo a innovare e a rispondere all’ambiente in continua evoluzione per creare maggiori opportunità per i proprietari e ancora più possibilità per i nostri ospiti».

Il Gruppo ha ricevuto tra vari riconoscimenti il Sustainable Business Award dalla Global Travel Hall of Fame, a conferma dell’impegno dell’azienda nei confronti dei viaggi e del turismo responsabili.