Esperienze al nord nel webinar del 16 maggio di PromPerù

Il turismo esperienziale è il focus del webinar che PromPerù ha calendarizzato per il prossimo 16 maggio, alle 15.30, interamente dedicato al nord del Paese.

Luoghi lontani dal turismo di massa con gli asset della gastronomia, di una ricca cultura e di una storia dalle radici lontane. Nel corso di questo incontro verrà posto l’accento sui plus di questa zona: il Perù settentrionale è infatti un’area che conserva tesori archeologici, artistici e naturali. Inoltre, la Cordigliera delle Ande, le spiagge dell’Oceano Pacifico e la lussureggiante Foresta Amazzonica creano uno scenario incredibile.

Il webinar sarà dunque un’occasione speciale per conoscere meglio tanti aspetti di questa parte della destinazione e ispirare i propri clienti a scoprire un “volto inedito” del Perù, grazie alla presenza e all’esperienza diretta di esperti del settore turistico che, in lingua inglese, guideranno gli utenti in un viaggio virtuale alla scoperta delle bellezze e delle meraviglie di questa terra.

Gli agenti di viaggi che si uniranno al viaggio virtuale nel corso del webinar e rimarranno connessi fino al termine dell’appuntamento parteciperanno all’estrazione di un pranzo o una cena in un ristorante peruviano in Italia. Inoltre, parteciperanno all’estrazione – prevista a dicembre 2023 – per aggiudicarsi un posto nel Fam Trip 2024.

Gli adv possono iscriversi cliccando su questo link.