Estate 2024, Diana (Ota): «Spinta advanced booking»

Quasi 100 strutture a catalogo e la campagna “Io prenoto” fino al prossimo 31 marzo, che sarà poi seguita da una serie di incentivi che andranno a interessare il periodo aprile-giugno. È l’offensiva di Ota Viaggi per la stagione estiva 2024, presentata dal direttore commerciale, Massimo Diana, ai giornalisti di settore nel corso di una conferenza stampa online.

Archiviato il 2023, che per Ota ha significato far viaggiare oltre 134mila persone generando un fatturato pari a 81 milioni di euro mantenendo sostanzialmente invariati i livelli del 2022, nonostante un agosto anomalo e il concreto ritorno del lungo raggio dopo il Covid, ora lo specialista del Mare Italia affronta il 2024 alzando l’asticella e ampliando innanzitutto l’offerta: «Sul Mare Italia i problemi rimarranno e dovremo essere sempre più bravi nel saperli gestire – dichiara Diana – A livello di strutture a catalogo probabilmente cresceremo ancora e supereremo soglia 100, potrebbero esserci anche due new entry di alta gamma in Sardegna e in Puglia. Certamente vogliamo riproporci in modo forte alle agenzie di viaggi, che sono il nostro motore principale di crescita e a cui arriviamo anche grazie agli accordi che stiamo stringendo con i network. Il trend dei primi 40 giorni è positivo e in linea con lo scorso anno, ma questa volta la sfida è non fermarsi».

L’offerta di Ota Viaggi sta crescendo ovunque, non solo in Sardegna e Sicilia dove lo scorso anno sono state totalizzate, rispettivamente, 17mila e 6mila prenotazioni per 69mila e 25mila passeggeri. «Ci stiamo potenziando anche in destinazioni come Calabria, Puglia e Basilicata oltre che in Campania, Abruzzo e Toscana – prosegue il direttore commerciale – Solo in Puglia lo scorso anno ci sono state 4.200 prenotazioni e 16.500 clienti, ma il dato che più mi soddisfa del 2023 è il costo medio per pratica, di 2.400 euro. Nel 2022 questo è stato di 2.390: significa che i rincari che ci sono stati li abbiamo ammortizzati quasi totalmente e ciò ci consente di contare su una quota di repeater pari a circa il 30%».

Il principale cavallo di battaglia di Ota Viaggi, su cui l’operatore continuerà a puntare anche quest’anno, è innanzitutto l’advanced booking: «Il cliente che entra in agenzia a gennaio è oro colato e noi lo rispettiamo sempre, non scendendo mai sotto la tariffa a lui offerta – afferma Diana – Così come il prezzo fisso, che è una garanzia per le agenzie e per il cliente. Fino alla nostra consulenza che resta costante. Tutto questo ci rende partner affidabili per gli albergatori, a cui oggi è chiaro il nostro valore».

Il catalogo Mare Italia 2024 conta 144 pagine più un pieghevole con Qr code per un accesso immediato alle sezioni di maggiore interesse. Le copie saranno 40mila per il volume principale e 300mila per il quattro pagine per limitare l’impatto ambientale.

Per quanto riguarda la campagna “Io prenoto”, i viaggiatori potranno cancellare senza penali fino a 30 giorni prima della partenza. E con la funzione “Blocca la tua vacanza” sarà necessario anticipare solo il 10% del costo del viaggio, e in caso di cancellazione si otterrà il rimborso. Disponibili anche i pacchetti inclusivi di aereo e traghetti; per quest’ultimi sono previsti gli stessi prezzi a prescindere dalla compagnia.

Infine, Massimo Diana annuncia i preparativi per la convention Obiettivo X, che anche quest’anno si terrà a maggio e che coinciderà con i 35 anni di Ota Viaggi. La location è ancora da definire.