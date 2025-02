Estate 2025, al via il recruiting di Bluserena

Irlanda, avanti tutta: sei buoni motivi per visitarla Ci sono tanti motivi per visitare l’Irlanda nel 2025: tra letteratura, musica e i set di ripresa delle grandi serie televisive, l’anno segna anniversari e novità. Paesaggi dominati dalla natura,... The post Irlanda, avanti tutta: sei buoni motivi per visitarla first appeared on ViaggiOff.

Roma, il museo Maaxi diventa dolcissimo per il World Nutella Day Il 5 febbraio i golosi di tutto il mondo possono festeggiare il World Nutella Day. E in Italia, Nutella celebra la giornata con un evento speciale al Maxxi di Roma,...

Cineturismo in Gran Bretagna: in viaggio sui set di film e serie tv Da Harry Potter a Mary Poppins, da James Bond a Bridgerton al romantico Notting Hill: città, villaggi e paesaggi britannici sono stati immortalati in tantissimi film e serie di successo,...