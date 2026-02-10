Estate 2026, Grimaldi lancia la promo Advanced Booking

Offerte differenziate per le vacanze estive in Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia. Grimaldi Lines si prepara a una Happy Summer lanciando la promozione speciale Advanced Booking 2026, che consente di prenotare il viaggio verso le più belle destinazioni del Mar Mediterraneo, con anticipo e a un prezzo conveniente.

Le offerte prevedono infatti il 20% di sconto – diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi – per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2026, su partenze selezionate tra il 1°giugno e il 30 settembre 2026.

Lo sconto si applica sull’intero biglietto per linee selezionate da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e, solo per la Grecia, su tutte le linee, escluso il supplemento cabina. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nati e residenti in Sardegna e in Sicilia. Tutti i dettagli delle due promozioni sono disponibili online.

Prenotare con anticipo, usufruendo dell’Advanced Booking 2026 e Advanced Booking Grecia 2026, è il modo migliore per pianificare le vacanze, raggiungendo le destinazioni del Mediterraneo, tra un panorama mozzafiato, un tuffo in piscina, una cena raffinata proposta dal ristorante di bordo. Un’indimenticabile esperienza di navigazione, da vivere insieme alla famiglia o in gruppo con gli amici, godendosi tutti i servizi offerti dalle moderne e accoglienti navi della flotta Grimaldi Lines.

Inoltre, sono già disponibili sul sito di Grimaldi Lines Tour Operator pacchetti completi nave+soggiorno ed eventi a bordo, organizzati in occasione della Pasqua e dei ponti di primavera, nonché diverse proposte di vacanze mediterranee in hotel, appartamenti e villaggi per un’estate indimenticabile.