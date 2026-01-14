Estate 2027: Star Clippers schiera tutta la flotta nel Mediterraneo

C’è tanto Mediterraneo nella stagione operativa del 2027 di Star Clippers, il player delle crociere sui velieri che ha inaugurato l’anno con due importanti annunci: il primo è appunto l’atteso ritorno dell’intera flotta nel Mediterraneo nel prossimo anno. Il secondo è che questo ritorno avverrà in grandissimo stile, con itinerari inediti e nuovi porti di scalo tra Sud Italia, Grecia e Turchia.

«Con i nuovi itinerari dell’estate 2027 rivolgiamo la nostra attenzione ai repeater, che costituiscono ad oggi oltre il 60% dei nostri passeggeri – spiega Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers Italia e Svizzera italiana – e possono così trovare un motivo in più per tornare a viaggiare con noi, visitando porti che non hanno mai visto dalla prospettiva privilegiata di un grande veliero Star Clippers».

Nel dettaglio, per l’estate del prossimo anno ci saranno nuovi porti di scalo e nuove escursioni a terra nel Mediterraneo Orientale, che sarà presidiato dal veliero Star Flyer, e riporterà in vita i ricordi scolastici dei poemi omerici, con il nuovo itinerario intitolato Odissea delle Isole Greche. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla Turchia, esplorata con itinerari da 10 e 11 notti tra Istanbul e il nuovo home port di Antalya. Durante la crociera, destinazioni gioiello della Riviera Turchese come Fethiye, Dalyan e Kaş sono pronte a svelarsi ai passeggeri dei velieri Star Clippers.

«Volevamo arricchire la nostra proposta su Grecia e Turchia – aggiunge Gfölner – abbinando ai grandi classici come Mykonos e Santorini a destinazioni di nicchia, amate e frequentate principalmente da velisti, più che da croceristi. Segnaliamo, a tal proposito, anche la proposta Yachtsman’s Paradise, tra Istanbul e il Pireo, costruita proprio su quei porti dove le grandi navi non arrivano».

Restano invece invariati gli home port che coinvolgeranno per l’estate 2027 le coste italiane, ovvero Venezia e Civitavecchia per gli itinerari nell’Adriatico e nel Tirreno.

E se per gli itinerari in partenza dalla Serenissima, oltre agli scali di Pesaro, Otranto, Barletta e Monopoli (già previsti nel 2026), la grande novità riguarda il porto albanese di Saranda, nel Tirreno si assisterà agli esordi del nuovo itinerario da 10 notti Sicilia Svelata e Tesori d’Italia, che toccherà i capoluoghi di Trapani e Palermo, il porto di Termini Imerese (con transfer via navetta a Cefalù) e, tornando sul continente, Vibo Marina e Agropoli.

«Importante, per noi, avere a disposizione itinerari di durata maggiore anche nel Mediterraneo – chiarisce Gfölner – Nei Caraibi la formula ci sta dando ragione e vogliamo metterla in uso anche nel Vecchio Continente. Nascono così sia i viaggi tra Istanbul e Antalya lungo la costa dell’Anatolia, che quelli nell’Italia del Sud, con grandi ritorni come la Sicilia Tirrenica e nuovi spunti in Calabria e Cilento».

Per questa inedita programmazione sono attivi i vantaggi di Early Booking Discount fino al 20%: per l’estate 2026 con prenotazioni entro il 31 gennaio 2026, e per l’estate 2027 entro il 31 gennaio 2027.