Estate, Aeromexico volerà tutti i giorni sulla Fiumicino-Città del Messico

Festa grande per il ritorno nei cieli italiani di Aeromexico: la compagnia aerea messicana che vanta novent’anni di attività, dopo anni di assenza, ha infatti ripreso dal 26 marzo scorso i voli diretti no stop da Città del Messico a Roma Fiumicino.

Per Giancarlo Mulinelli, senior vice president global sales di Aeromexico: «Si tratta di una promessa mantenuta dai vertici di Aeromexico che già prima del Covid stavano pianificando il ritorno a Roma. Oggi, finalmente, con la pandemia alle spalle voliamo su Roma che rappresenta il quinto scalo europeo, accanto a quelli di Parigi, Londra, Amsterdam e Madrid. Assicureremo così un servizio regolare su una delle tratte più interessanti per noi, ma soprattutto tra quelle con le maggiori potenzialità se consideriamo che nel 2025 si svolgerà il Giubileo, evento molto seguito dai messicani e che nel 2026 il Messico ospiterà per la terza volta i Mondiali di Calcio, appuntamento di grande appeal per gli italiani. Con questo nuovo operativo, Aeromexico assicurerà 54 partenze giornaliere sull’Europa».

Aeromexico, in questo avvio di operativo in Italia, assicurerà quattro voli a settimana, successivamente diventeranno cinque frequenze per poi arrivare a operare un collegamento giornaliero durante la stagione estiva.

Soddisfazione espressa anche da Aeroporti di Roma, come ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer: «Con un flusso di oltre 180mila passeggeri tra Italia e Messico certificati nel 2019, questa rotta si candida a essere una delle più interessanti del nostro operativo. Di sicuro tra le più dinamiche verso le Americhe: vale la pena evidenziare che Fiumicino potrà contare su 34 collegamenti giornalieri verso Usa, Canada e Messico durante la stagione estiva, e ricoprirà un ruolo strategico per la summer di tante destinazioni del Centro e Sud America che confidano in una forte crescita del flusso di traffico dall’Italia. Con investimenti nella sostenibilità e nella trasformazione digitale, intendiamo farci trovare pronta agli appuntamenti clou dei prossimi anni, tra cui spicca il Giubileo 2025».