Estate, Anas: “220 milioni di transiti tra esodo e controesodo”

Oltre 220 milioni di transiti sugli itinerari delle vacanze, con un incremento del 4,2% rispetto a un anno fa. È il bilancio stilato da Anas su partenze e rientri dell’estate 2022, nel periodo racchiuso tra il 28 luglio e il 30 agosto.

Le strade più percorse sono state: la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, la SS106 “Jonica”, la A90 “Grande Raccordo Anulare” e la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Sceso, fortunatamente, del -2,10% il tasso di incidentalità: 1510 sinistri a fronte dei 1543 del 2022, con una flessione anche degli incendi, -1,50%, 263 rispetto ai 267 dell’anno scorso.

«I dati di traffico sono un indice chiaro del recupero del turismo nel nostro Paese – sottolinea Aldo Isi, ad di Anas – Compito di Anas è quello di rendere sempre più agevole e confortevole il transito dei vacanzieri, offrendo strade con elevati standard di sicurezza, un’informazione tempestiva all’utenza e la soluzione rapida delle emergenze. Abbiamo inoltre cercato di ridurre per quanto possibile i disagi dei viaggiatori, sospendendo fino al primo weekend di settembre tre cantieri su quattro di tutti quelli operativi sugli oltre 32.000 km della nostra rete, vale a dire 811, pari al 74% del totale su 1.100 interventi in corso».

Nel dettaglio, i giorni di maggior traffico risultano quelli della prima settimana di esodo, 28 luglio-3 agosto, dove si sono registrati mediamente circa 6,9 milioni di veicoli, il picco venerdì 28 luglio, circa 7,4 milioni. Durante esodo e controesodo Anas ha presidiato la rete per mantenere fluida la circolazione, impegnando 2.200 risorse tra personale tecnico e di esercizio, monitorando il traffico in tempo reale 24 ore su 24.

Massiccia la campagna informativa rivolta agli utenti. Oltre alle notizie sulla viabilità aggiornate in tempo reale, disponibili sul sito web, i canali social corporate e il numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti con un operatore h24. Rinnovata la collaborazione con la Guardia Costiera per segnalare le emergenze in mare, con il claim: “Per le emergenze in mare chiama la Guardia Costiera”.

E in un’estate tormentata dai roghi, specie in Sicilia e Sardegna, Anas ricorda le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta”, per il rischio incendi “La strada non è un posacenere” e contro l’abbandono degli animali sulle strade #AmamieBasta.