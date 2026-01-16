Estate, Falkensteiner lancia il “Bonus Prenotazioni Anticipate”

È già estate in casa Falkensteiner: il Gruppo dell’ospitalità altoatesino lancia il Bonus Prenotazioni Anticipate, una promozione speciale dedicata alle prossime vacanze estive, prenotabile fino al 14 febbraio, che consente di ottenere uno sconto fino al 25%.

Per chi invece è ancora un po’ indeciso e desidera maggiore flessibilità, c’è l’offerta Bonus Prenotazioni Anticipate Flex, sempre valida fino al 14 febbraio, che consente un risparmio fino al 20% e la cancellazione gratuita fino a 28 giorni prima dell’arrivo.

DUE NUOVE STRUTTURE

Tra le novità della stagione estiva del Gruppo, che ha in portfolio oltre 30 strutture situate in Italia e in alcune delle destinazioni più prestigiose d’Europa, il 5 stelle Falkensteiner Resort Lake Garda nella suggestiva cornice del Lago di Garda, che offrirà un’ospitalità dall’anima for all, con esperienze active, proposte gastronomiche innovative e trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic Spa.

Tra le attrazioni del resort, un parco botanico con specie vegetali, ispirato alla Storia della Riviera di Salò.

Dal Nord al Sud, in Sicilia, nel costa costa meridionale dell’isola, a Licata, aprirà il 5 stelle Falkensteiner Family Resort Sicily.

L’hotel incarna lo spirito autentico della Sicilia, tra spiagge dorate e la suggestiva Valle dei Templi. Qui, grandi e piccoli possono rilassarsi nella Acquapura Spa, divertirsi negli 800 mq di Falkyland e ritrovarsi a tavola per un’esperienza gastronomica che celebra i sapori locali e la tradizione italiana.