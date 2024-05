Estate green in ville e casali: i trend Emma Villas

Per l’estate 2024, secondo una indagine di Demoskopika sono previsti 65,8 milioni di turisti stimati tra italiani e stranieri, per una spesa che supererà i 43 miliardi di euro. In particolare, i nostri connazionali andranno per le vacanze estive proprio in Italia in maggioranza e molti di loro sceglieranno la vacanza green (59,2%), con un desiderio sempre maggiore di vacanze all’insegna di qualità (64,3%).

Proprio queste ultime si confermano in crescita per la stagione 2024, come emerge dallo studio di AstraRicerche per Emma Villas che mette a fuoco il profilo del viaggiatore italiano, con un +6,4% delle prenotazioni di ville e casali rispetto a quanto si registrava lo scorso anno alla stessa data per la stagione 2023 (con 6.045 prenotazioni già confermate).

Per l’indagine la quasi la totalità dei nostri connazionali (96,2%) farà almeno una vacanza questa estate e per il 66% la vacanza sarà alla ricercherà del relax e dei ritmi lenti. Vinceranno le vacanze con attività outdoor, un “must” per oltre 7 su 10 (75,6%) che sceglieranno tra la possibilità di andare in bici, a cavallo o nuotare (66%) o punteranno su sport adrenalinici come il rafting, lo sci d’acqua o il deltaplano (38,6%).

Riguardo alla scelta della struttura, in cima alle preferenze la scelta di un alloggio sostenibile per almeno il 50% dei turisti. A guidare la scelta la volontà di comprare prodotti a Km0 e assaporare la cucina locale (29,7%). Altrettanto importante è la compagnia dei fedeli amici a quattro zampe che spinge i vacanzieri verso strutture in grado di trattarli a tutti gli effetti come membri della famiglia con servizi ad hoc.

Una villa a uso esclusivo da condividere con i propri amici o familiari, è la soluzione ideale per la maggior parte degli italiani e infatti aumentano il numero dei vacanzieri che hanno deciso di vivere l’esperienza in villa, opzione che ha registrato un incremento del 48,9% rispetto al 2023 (22,7% vs 33,8%). Chi sceglie la villa per le proprie vacanze sogna un soggiorno comprensivo di tutti i comfort, quali una piscina esterna e luogo di ristoro all’aria aperta (45,8% e 34,9%), ma è anche alla ricerca di servizi sempre nuovi, come tour gastronomici e tra gli artigiani locali (34,1%).

Una vacanza in villa da programmare tutto l’anno, per cui quasi un 1 italiano su 2 si dichiara disposto a rinunciare a cene fuori (45,8%), acquistare prodotti gourmet (24,9%) o nuovi vestiti (20,6%), pur di vivere l’esperienza.

«Il settore del vacation rental è in continua evoluzione e noi operatori siamo chiamati a rimanere dinamici e flessibili – sottolinea Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas – Oggi, grazie alla nostra quasi ventennale esperienza del settore, siamo in grado di offrire un servizio di altissimo livello che soddisfa appieno le aspettative dei nostri ospiti. In questi mesi abbiamo incrementato i nostri servizi in villa, le nostre proprietà sono pet friendly e abbiamo previsto la possibilità di arrivare e trovare la dispensa già fornita, per esempio. Ma abbiamo anche ascoltato le richieste dei nostri clienti che ci chiedono cancellazione gratuita in caso di annullamento della prenotazione (anche all’ultimo momento) e condizioni flessibili di prenotazione come la possibilità di arrivo infrasettimanale e la riduzione a tre giorni del soggiorno minimo in villa anche in alta stagione (29,5%)».

Ma quali saranno le mete regine dell’estate? Sul podio, sempre secondo la ricerca per Emma Villas, il Salento (31,6%), seguito dalla Costiera Amalfitana (28,9%) e dal Lago di Garda (23,6%), che superano la Sardegna, le Cinque Terre e la Costiera Romagnola. Tra le mete preferite all’estero, la Spagna (50%), la Grecia (44,6%), il Portogallo (26,4%) e la Costa Azzurra (20,6%). Chi anche all’estero non volesse rinunciare al pregio di una villa potrà scegliere di avvalersi di Chiara Travels il nuovo brand di Emma Villas che offre immobili in Europa.

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Emma Villas