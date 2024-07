Estate in chiaroscuro: in vacanza (solo) il 51% di italiani

Estate in chiaroscuro per il turismo dei nostri connazionali: tra giugno e settembre poco più della metà degli italiani (51%) farà vacanze e l’altra metà si dividerà tra chi (34%) opterà per vacanze brevi e un 16% che rinuncerà del tutto alle ferie. È il macro scenario disegnato dall’Osservatorio Swg commissionato come ogni anno da Confcommercio. Un’indagine basata sulle percentuali di chi parte, complementare alla recente rilevazione dell’Osservatorio Astoi focalizzata sui ricavi dei tour operator.

Guardando in particolare alla fetta di italiani (16%) che non partirà, il 45% non avrà opportunità di fare le valigie per mancanza di disponibilità economica, il 23% per risparmiare e il 14% per accudire persone non autosufficienti.

Per chi, invece, andrà in vacanza nel periodo estivo, tra le principali attività a cui si dedicherà spicca al primo posto il riposo assoluto, seguito da altre motivazioni come vedere posti nuovi, stare con i propri cari, degustare prodotti tipici, immergersi nella natura o, comunque, stare all’aperto.

Rimane fondamentale la scelta del compagno (o dei compagni) di viaggio che, per oltre la metà degli italiani, risulta essere il proprio partner, e questo vale sia per le vacanze brevi – ovvero i break di 1-2 notti e i viaggi da 3 a 5 pernottamenti – che per quelle più lunghe con almeno 6 pernottamenti. Gli amici risultano essere, invece, i compagni ideali di viaggio in particolare per i break di 1-2 notti.

Per quanto riguarda il budget di spesa per le vacanze estive, quasi un terzo delle famiglie (31%) quest’anno ha previsto una quota più elevata rispetto al 2023, mentre per il 18% sarà inferiore all’anno scorso soprattutto per l’aumento delle spese famigliari o a causa di altre spese da sostenere nei prossimi mesi. C’è poi un 42% che prevede di spendere come la scorsa estate e un 9% che non ha ancora definito il budget di spesa. In ogni caso, la spesa media complessiva pro capite prevista per le vacanze estive 2024 è pari a 1.190 euro, il 10% in più rispetto alla scorsa estate (1.090 euro).