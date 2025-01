Estate, InViaggi apre tre InClub in Puglia, Calabria e Sicilia

Prosegue il nuovo corso di InViaggi, parte del Gruppo Fruit, sotto la direzione di Alberto Giorgio che annuncia tre nuovi resort InClub per l’estate 2025. «Con queste nuove aperture ci confermiamo come una delle migliori scelte per chi desidera vivere il meglio delle vacanze in Italia. Strutture di eccellenza, servizi personalizzati e la libertà di costruire la propria esperienza di viaggio: questa è la promessa di inClub per l’estate», ha dichiarato il direttore del brand.

La famiglia InClub cresce quindi con l’inaugurazione a Capo Peloro in Sicilia, in una location privilegiata tra mare e natura, con il Messapia Hotel & Resort in Puglia, nel cuore del Salento, e il Falkensteiner Funimation Garden in Calabria, nella Baia di Sant’Eufemia. Con queste nuove destinazioni, InClub amplia la sua offerta per garantire un’esperienza di soggiorno ancora più libera, personalizzata e su misura.

Dal 2024, infatti, la strategia del marchio storico è molto chiara e mirata, volta a posizionare il brand come player di riferimento nel segmento del turismo esperienziale e personalizzato. Il focus di questo nuovo percorso sono le tre linee di prodotto InClub, InTour e InTrip.

La linea InClub, infatti, rappresenta l’offerta di soggiorno e intrattenimento in club selezionati in Italia e in alcune località di medio e lungo raggio, pensata per chi cerca una vacanza all’insegna di relax e divertimento. Innovazione chiave di questa proposta è l’introduzione del local expert, una figura profondamente radicata nella destinazione, che affianca gli ospiti nella scoperta del territorio.

Con un’ampia gamma di esperienze locali, dalle escursioni alle attività culturali, InClub permette di vivere la destinazione in modo davvero autentico e molto immersivo. Grazie alla tecnologia integrata nel braccialetto, gli ospiti possono restare costantemente connessi al local expert, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più fluida e personalizzata.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di InViaggi