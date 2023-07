Estate “low cost”: Hurghada guida la classifica Savoo

L’estate è iniziata e, per chi non ha ancora organizzato le proprie vacanze, scegliere la destinazione ideale non è mai un’impresa facile. Soprattutto in termini di budget e di rapporto qualità-prezzo. Per questo, Savoo ha analizzato il costo medio di un alloggio di 50 destinazioni tra le più popolari di quest’anno, per aiutare i vacanzieri a determinare quale località scegliere.

La città numero uno del ranking è Hurghada in Egitto, dove i turisti possono spendere mediamente 434,19 euro per una settimana in hotel con colazione inclusa. Alle stesse condizioni, troviamo Phuket in Thailandia (471,74 euro), Hanoi in Vietnam (487,78 euro) e Bali in Indonesia (518,48 euro).

Nella classifica europea, tre città italiane figurano nella top 10 Firenze al sesto posto, Milano al nono e la capitale Roma che chiude la lista al decimo. Sempre a livello europeo, Varsavia in Polonia (965,86 euro) è stata nominata la destinazione con il miglior rapporto qualità-prezzo nel 2023.