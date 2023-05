Etc, cambio ai vertici: il presidente è Miguel Sanz di Turespaña

L’Etc – European Travel Commission, che rappresenta 35 organizzazioni nazionali del turismo in Europa, ha un nuovo presidente: si tratta di Miguel Sanz, direttore generale di Turespaña, che ricoprirà l’incarico per i prossimi tre anni.

Sanz è stato eletto a chiusura della 105esima Assemblea generale dell’organismo, tenutasi a Tallinn, in Estonia. A lui il compito di guidare gli sforzi di Etc verso un futuro sostenibile e inclusivo per l’industria del turismo in Europa.

Con oltre quindici anni di esperienza nel travel e dal 2020 a capo dell’Ente spagnolo del turismo, Sanz guida un team di oltre 300 persone, suddivise in 33 uffici in 25 Paesi. Dopo aver diretto l’ufficio turistico di Madrid dal 2016 al 2020, nel ruolo di dg ha supervisionato il recupero della spesa turistica in Spagna riportandola ai livelli pre pandemia.

Tra le priorità del suo mandato, adesso, l’attuazione della nuova strategia Etc 2030, che punta a costruire un turismo più innovativo, sostenibile, verde e inclusivo nell’Europa post Covid. Nello specifico, Sanz sosterrà l’Etc nel realizzare il piano d’azione per il clima recentemente lanciato, che mira a dimezzare le emissioni entro il 2030 e a sostenere i membri nel raggiungimento dell’obiettivo Net Zero.

Inoltre, si concentrerà sul rafforzamento della cooperazione con la Commissione europea e le principali parti coinvolte per mantenere la posizione dell’Europa come principale destinazione turistica globale.

«Guidare l’Etc oggi – ha commentato il neo eletto presidente – è un onore e una sfida perché il turismo europeo si trova di fronte a una grande opportunità per emergere come leader nella sostenibilità e nell’inclusività. Dobbiamo garantire che il turismo abbia una voce più forte in Europa e nell’Ue e sfruttare il suo potere a vantaggio delle imprese e delle comunità europee. Riunendo tutte le destinazioni europee, Etc ha un ruolo centrale nell’approfondire il marchio europeo, promuovendo i valori di libertà e diversità dei continenti e plasmando un futuro più responsabile per l’industria del turismo».

Il lavoro di Miguel Sanz sarà sostenuto dai vicepresidenti di Etc: Martin Nydegger di Svizzera Turismo, l’italiana Magda Antonioli e il rieletto Kristjan Staničić dell’Ente nazionale croato per il turismo. Saranno loro a coordinare le attività di advocacy dell’Etc per creare benefici per il turismo in Europa.