Etc festeggia i 75 anni con una convention a Tenerife

Nozze di diamante per l’European Travel Commission. Etc ha celebrato i 75 anni di promozione e rappresentanza del turismo continentale durante la convention a Tenerife, ospitata dall’Organizzazione nazionale del turismo spagnolo, Turespaña. L’evento ha visto una partecipazione record, con i leader di 33 organizzazioni turistiche europee, nonché membri associati dell’Etc del settore privato.

Etc è stata fondata nel 1948 per promuovere l’Europa come destinazione e sostenere il turismo come settore cruciale per il mantenimento della pace e della prosperità e continua a guidare la transizione verso un ecosistema di viaggio più resiliente e rigenerativo.

Per festeggiare il traguardo, Etc ha invitato i suoi membri e partner a riflettere sul futuro del turismo europeo. Le discussioni hanno riunito esperti della Commissione Ue, dell’Unwto, dell’Associazione Europea del Turismo, del Consiglio Mondiale dei Viaggi e del Wttc, Turespaña e Turismo de Tenerife per condividere approfondimenti e pratiche migliori sulla transizione sostenibile del settore.

«Dopo tre quarti di secolo di promozione del turismo europeo, è meraviglioso vedere che Etc è ancora in crescita, con il ritorno di Go Türkiye nella nostra organizzazione – ha osservato il presidente di Etc, Miguel Sanz, eletto a maggio – Siamo inoltre entusiasti di dare il benvenuto a Hilton Group, Mastercard, Miles Partnership e Queer Destinations come nuovi membri associati dal 2024».

Go Türkiye porterà a 36 il numero di enti turistici rappresentati da Etc. La Turchia è una delle destinazioni che guidano la ripresa del turismo in Europa, avendo già raggiunto il numero di arrivi pre Covid.

I membri di Etc, inoltre, hanno sperimentato alcune attrazioni, poiché Turismo de Tenerife ha invitato i partecipanti al Parco Nazionale del Teide o a un tour in eco-vela per mostrare la biodiversità marina delle Isole Canarie.