Ethiopian Airlines, intesa con Satarem per voli più green

Il Gruppo Ethiopian Airlines compie un passo significativo verso una nuova era di viaggi ecosostenibili. La compagnia aerea ha firmato un protocollo d’intesa (MoU) con Satarem America Inc. – fornitore di soluzioni energetiche sostenibili – per collaborare alla produzione e all’utilizzo di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) in Etiopia.

L’accordo permetterà a Ethiopian Airlines di ridurre significativamente le emissioni di carbonio e supportare gli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico.

Ethiopian Airlines è da tempo in prima linea per la sostenibilità. Il vettore ha implementato diverse iniziative, tra cui la modernizzazione della flotta, l’ottimizzazione delle operazioni di volo, la piantumazione di alberi e ampi programmi di riciclaggio per ridurre al minimo i rifiuti e le emissioni e l’integrazione del Saf nelle sue operazioni migliorerà ulteriormente questi sforzi.

«Siamo entusiasti di collaborare con Satarem America Inc. nel nostro percorso verso un futuro più verde e sostenibile – spiega Mesfin Tasew, amministratore delegato del Gruppo Ethiopian – L’adozione del carburante sostenibile per l’aviazione non è solo una decisione commerciale, ma riflette il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico e nell’investimento in soluzioni innovative».