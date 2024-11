Ethiopian prende in consegna il primo Airbus 350-1000 dell’Africa

Guida Michelin Italia: lo chef che vale il viaggio Michelin incorona i nuovi re della ristorazione italiana. La celebre guida rossa ha presentato la sua edizione 2025, dove spiccano 36 nuove stelle e viene premiata anche la cucina green.... The post Guida Michelin Italia: lo chef che vale il viaggio first appeared on ViaggiOff.

Wildlife Photographer of the Year: la natura in mostra a Milano A Milano torna Wildlife Photographer of the Year, la prestigiosa mostra di fotografie naturalistiche, e questa è un’edizione speciale perché festeggia il 60°. Per l’occasione per la prima volta le... The post Wildlife Photographer of the Year: la natura in mostra a Milano first appeared on ViaggiOff.

Malta, apre un museo d’arte contemporanea tra i bastioni del Seicento Frutto di uno importante progetto di recupero architettonico, debutta il Malta International Contemporary Art Space (Micas), legando passato e presente. Ha aperto ufficialmente al pubblico il Malta International Contemporary Art... The post Malta, apre un museo d’arte contemporanea tra i bastioni del Seicento first appeared on ViaggiOff.