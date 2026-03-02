Ethiopian rivede l’operativo sui voli nel Middle East

Ethiopian Airlines costretta a rivedere l’operativo sui voli in Medio Oriente, in seguito agli attacchi Usa-Israele e alla reazione dell’Iran.

A causa della chiusura dello spazio aereo in diversi Paesi, la compagnia ha cancellato i voli da e per Amman, Beirut, Bahrein, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi e Dammam fino a nuovo ordine.

Per evitare ulteriori disagi, Ethiopian Airlines consiglia ai passeggeri in viaggio da o per la regione di controllare lo stato del proprio volo tramite i canali digitali ufficiali: www.ethiopianairlines.com/…/booking/flight-status

Ai passeggeri interessati alla cancellazione del volo sono offerte le seguenti opzioni:

— nuova prenotazione per una nuova data di viaggio alla ripresa delle operazioni;

– reindirizzamento verso destinazioni vicine;

– rimborso completo del biglietto non utilizzato.

I passeggeri che hanno prenotato direttamente con Ethiopian Airlines possono gestire le proprie prenotazioni tramite il Centro di interazione clienti globale, inviando un’e-mail all’indirizzo reservation@ethiopianairlines.com o visitando: www.ethiopianairlines.com/…/worldwide-contacts

I clienti che hanno prenotato tramite agenzie di viaggi devono contattare i rispettivi agenti per assistenza. Ethiopian Airlines continua a monitorare attentamente la situazione e ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri e dell’equipaggio.