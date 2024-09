Ethiopian spegne 60 candeline e aumenta le frequenze su Roma

Ethiopian Airlines, celebra 60 anni di servizio ininterrotto verso Roma con un evento alla presenza di rappresentanti governativi di Etiopia e Italia, top partner corporate e dirigenti della compagnia all’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel.

Durante la celebrazione è stato evidenziato il costante impegno della compagnia aerea nei confronti dei propri passeggeri, sottolineando l’importanza della rotta verso Roma all’interno del network, che rafforza la sua posizione di collegamento tra Africa ed Europa. Ethiopian Airlines ha infatti collegato per la prima volta Addis Abeba a Roma nel 1964, rendendo la capitale italiana una delle prime destinazioni internazionali del vettore.

«Siamo orgogliosi di celebrare 60 anni di servizio ininterrotto per Roma – ha affermato nell’occasione il ceo del gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew – questo traguardo è una prova del nostro impegno nel connettere persone e promuovere la crescita economica tra Africa ed Europa. Siamo grati per il supporto dei nostri clienti e partner che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Guardando al futuro, ci impegniamo a espandere la nostra rete, migliorare i nostri servizi e continuare a essere la principale forza dell’aviazione africana, collegando il nostro continente al mondo».

La tratta passerà a dicembre da 7 a 10 frequenze settimanali come ha confermato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma: «Celebriamo oggi 60 anni di collaborazione con un vettore d’eccezione come Ethiopian Airlines. Questo collegamento conferma la strategicità del continente africano per Roma, un mercato che ha registrato 1,5 milioni di passeggeri nel 2023 e una crescita record del +41% di traffico nei primi otto mesi del 2024».

Francesco Veneziano, vice president commercial di Distal Gsa Italia ha aggiunto: «Distal Gsa Italia ha l’onore di aver contribuito al traguardo dei 60 anni di questo collegamento come agente generale per i passeggeri da quando Ethiopian ci ha scelto come partner commerciale in Italia all’inizio del 2016. All’epoca i voli erano 5 settimanali e ora diventeranno 10, tutti operati con modernissimi B787 Dreamliner o Airbus A350, a testimonianza del grande lavoro svolto anche in Italia nel contesto di crescita che la compagnia aerea registra da anni a livello globale».

In Italia il team dedicato a Ethiopian Airlines da Distal, coordinato da Desiree Grech, sales manager Italy, gestisce operazioni, marketing e attività commerciali «garantendo – ha ricordato Veneziano – un servizio competitivo e affidabile».