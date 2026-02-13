Etihad a quota 2,2 milioni di passeggeri a gennaio

Grande avvio di 2026 per Etihad Airways dopo un 2025 da record. La compagnia ha accolto 2,2 milioni di passeggeri a gennaio, con un aumento del 29% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando erano stati 1,7 milioni. Il load factor ha raggiunto l’89,9%, in aumento rispetto all’89,1% dell’anno precedente, riflettendo una domanda sostenuta su tutta la rete e una continua efficienza nella gestione della capacità.

La flotta operativa contava 127 aeromobili all’inizio del 2026, con una rete di 110 destinazioni in tutto il mondo. “Gennaio è stato un ottimo inizio del 2026 – ha sottolineato Antonoaldo Neves, amministratore delegato di Etihad Airways – La domanda è elevata, il nostro prodotto sta riscuotendo successo tra i clienti e la dedizione dei nostri team è evidente in ogni volo».

«Mantenere un load factor superiore all’89%, aumentando al contempo la capacità a questo ritmo, è motivo di orgoglio – ha osservato ancora Neves – Riflette la forza della nostra rete e la crescente attrattività di Abu Dhabi come destinazione e punto di accesso per i viaggiatori di tutta la regione e oltre».

«A gennaio – ha concluso – abbiamo annunciato nuovi servizi per Lussemburgo e Calgary, due città che, per la prima volta, avranno un collegamento diretto con Abu Dhabi. Questo è ciò che ci spinge: aprire nuove possibilità ai nostri ospiti e portare più mondo nell’emirato».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Etihad