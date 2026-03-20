Etihad e Qatar Airways cambiano i programmi fedeltà

Lo stato di guerra nel Golfo obbliga Etihad e Qatar Airways a modificare i requisiti dei programmi fedeltà per adeguarli al calo dei viaggi aerei.

La crisi ha generato forti ripercussioni sulla travel industry in Medio Oriente, con un costo di 515 milioni di euro al giorno, mentre la riduzione dell’offerta di petrolio dalla regione ha fatto impennare i prezzi del carburante, con il conseguente rincaro delle tariffe aeree.

Così è arrivata la decisione delle due big del Golfo, che tiene conto di un possibile allungamento dei tempi del conflitto.

ETIHAD: RIDOTTI I REQUISITI DI MIGLIA AEREE

Ridotte del 25% tutte le soglie di qualificazione ai vari livelli per i membri di Etihad Guest, che possono mantenere il proprio status attuale o passare al livello successivo con meno miglia rispetto a prima. I clienti non devono registrarsi né compiere alcuna azione aggiuntiva perché la modifica si applichi automaticamente.

I membri possono mantenere il proprio status con il nuovo numero ridotto di miglia richieste all’interno dell’attuale periodo di qualificazione di 12 mesi e potranno ottenere ciascun nuovo livello con i requisiti ridotti fino al 31 marzo 2027.

“La modifica – ha annunciato Etihad in una nota ufficiale – riconosce che molti membri hanno subito disagi nei propri piani di viaggio nelle ultime settimane e offre una maggiore flessibilità a chi sta cercando di mantenere o migliorare il proprio livello”.

QATAR: PROROGATO LO STATUS DI LIVELLO DEI MEMBRI

Qatar Airways invece ha contattato direttamente via mail i membri del Privilege Club per informarli delle modifiche al programma fedeltà, annunciando “la proroga dello status di livello per tutti i clienti il cui rinnovo era previsto in questo periodo e che potrebbero essere stati coinvolti, permettendo loro di continuare a godere dei benefici”.

La compagnia, con sede a Doha, ha inoltre fatto sapere che sta lavorando per evadere tutte le prenotazioni aperte, le richieste di rimborso e i reclami.