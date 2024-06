Europa World (Quality Group) spegne 20 candeline sul Monte Bianco

Un lusinghiero traguardo operativo dei primi 20 anni di attività di Europa World. Il tour operator specializzato è stato degnamente festeggiato con tutto il team e con i vertici di Quality Group in un luogo simbolico, il Monte Bianco, tetto d’Europa.

«Raggiungere questo traguardo mi riempie d’orgoglio – ha dichiarato Daniela Fecchio, fondatrice di Europa World – e il numero 20 accanto al nostro logo rappresenta non solo gli anni trascorsi, ma anche le sfide superate e i successi ottenuti. Vent’anni possono volare via in un attimo o sembrare un’eternità. Amici e conoscenti spesso mi chiedono cosa farei se potessi tornare indietro. La mia risposta è semplice: rifarei esattamente lo stesso percorso, operando con grande specializzazione nel Quality Group il cui supporto ha contribuito al successo di Europa World».

Il viaggio di questo marchio è iniziato con un incontro fortuito tra Daniela Fecchio e Michele Serra, durante il quale Daniela condivise la sua passione per l’Europa, un continente che l’aveva affascinata sin da giovane. Quella passione si è trasformata in una missione, culminata nella fondazione di Europa World, l’11 maggio 2004.

«Abbiamo scelto una destinazione unica, il tetto d’Europa, il Monte Bianco e l’esperienza dello Skyway, un luogo che profuma di futuro per ritrovarci, brindare alle sfide superate e ritrovarci come in un abbraccio per affrontare quelle che si presenteranno. È con questo spirito – ha sottolineato Daniela Fecchio – di avventura e con il sorriso nel cuore che voglio affrontare i prossimi anni insieme a tutti voi, ringraziando coloro che hanno reso possibile questo traguardo: dal mio team ai soci, alla squadra commerciale e ancora al marketing, Edp e a tutti i collaboratori. Senza una squadra non esiste azienda, senza condivisione non c’è squadra, senza il piacere di stare insieme non c’è condivisione».