European Best Destinations, 7 italiane tra le prime 20

Le magnifiche sette: Verona, Burano, Cefalù, Bosa, Ravello, Procida e Taormina. Dopo un anno di assenza nella top 20, l’Italia torna a primeggiare tra le European Best Destinations 2026, la classifica delle 20 località più desiderate stilata da oltre 1,3 milioni di viaggiatori di 154 Paesi diversi. In testa alla graduatoria, diffusa dall’Ansa, c’è Madrid.

Nella selezione iniziale figurano oltre 500 destinazioni europee, valutate in base a popolarità, qualità dell’offerta turistica, crescita dell’interesse online e attenzione alla sostenibilità. Si va dalle città d’arte alle località di mare, dai borghi ai paesaggi vinicoli, destinazioni perfette per un viaggio alla scoperta di posti nuovi o poco battuti dal turismo di massa. Insomma, un assist perfetto per gli obiettivi destagionalizzazione e undertourism inseguiti dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che commenta: «Sette mete italiane tra le 20 località più desiderate dai turisti internazionali. Dalle Olimpiadi al turismo cambia lo scenario, non il risultato che vede sempre l’Italia protagonista assoluta».

VERONA “OLIMPICA”

Sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali e città romantica per eccellenza, Verona è la prima italiana in classifica, al quarto posto. Ottavo posto per Burano, storico borgo vicino a Venezia, famoso in tutto il mondo per le caratteristiche case dai colori vivaci e per la tradizione secolare della lavorazione del merletto ad ago.

Quindicesima Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia, con il celebre Duomo patrimonio dell’Umanità Unesco. Bosa, gioiello sul versante occidentale della Sardegna, si colloca al 17esimo posto. Fra le prime 20 altre tre perle: Ravello, gioiello affacciato sul mare della Costiera Amalfitana, l’incantevole isola di Procida e Taormina, con il suo teatro antico, di recente colpita dal ciclone Harry.

CAPITALI STORICHE, OUTDOOR E SOSTENIBILITÅ

Dalla classifica, emerge la crescita di destinazioni storiche (da Madrid a Parigi e Lisbona) e di esperienze sostenibili e incentrate sulla natura e sul turismo outdoor, con mete come la Stiria slovena o l’isola di Madeira. In graduale declino, invece, il modello del turismo “mordi e fuggi” a favore di viaggi più immersivi, lunghi e studiati nel dettaglio.

La prima classificata è Madrid, votata da più di 127mila viaggiatori come la miglior destinazione d’Europa. La capitale spagnola conquista il titolo di European Best Destination 2026 grazie alla sua energia culturale, ai musei di fama mondiale, alla vivace scena gastronomica e alla qualità della vita urbana. Una destinazione che unisce tradizione, creatività e lo stile di vita più amato dai viaggiatori.

Piazza d’onore per Nicosia, la capitale cipriota, che si distingue per la sua storia millenaria, l’incontro tra culture diverse e la sua gastronomia. Completa il podio la regione slovena di Štajerska (Stiria), conosciuta per i vigneti e i castelli storici, luogo ideale per chi cerca esperienze autentiche tra natura ed enogastronomia.

Parigi si posiziona al quinto posto: la capitale francese non smette di sedurre con i suoi monumenti iconici e un’offerta culturale unica. Al sesto posto c’è Câmara de Lobos, sull’isola portoghese di Madeira, tra spiagge e ritmi lenti, mentre al settimo si posiziona la turca Alaçatı, amata dai windsurfer di tutto il mondo per la sua baia sempre ventosa. Lisbona è in nona posizione: una città apprezzata per l’urban vibes, in bilico tra tradizione e modernità.

La classifica prosegue con l’Almeria, in Andalusia, destinazione ideale per chi cerca una Spagna del sud insolita tra luce, costa e distese desertiche. In undicesima posizione Stavanger, in Norvegia, per chi ama i fiordi e i paesaggi selvaggi del Nord Europa. Quindi la Costa Vicentina del Portogallo, che offre un oceano selvaggio e una natura incontaminata tutta da scoprire.

La Grecia si posiziona al 13esimo e al 16esimo posto, rispettivamente con Ano Koufonissi, isola piccola e dai ritmi lenti, e Avlemonas, varianti rispetto alle solite mete classiche. Al 14esimo posto Begur, in Spagna, destinazione perfetta per chi cerca una Costa Brava da vivere tra calette, passeggiate e serate tranquille.