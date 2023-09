Europei di volley, in campo la Venere del Mitur – GUARDA IL VIDEO

Il sogno del secondo Oro europeo consecutivo prosegue con la benedizione di Venere. Per l’Italvolley maschile l’ultimo ostacolo verso la Final Four di Roma è la sfida nei quarti di finale contro l’Olanda, martedì 12 settembre a Bari. Intanto i ragazzi di Ferdinando De Giorgi si mettono in posa con la maglia raffigurante la dea, scelta come icona dal ministero del Turismo per richiamare la grande bellezza del nostro Paese con lo slogan: “Italia Open To Meraviglia”, tornato di recente agli onori della cronaca.

Prosegue, quindi, la collaborazione tra la Fipav e il Mitur – con l’obiettivo, casomai ce ne fosse bisogno, di accendere ancora di più i riflettori sulle mete turistiche italiane – dopo il video promo della nazionale femminile, che ha chiuso gli Europei al quarto posto.

Le ragazze di Davide Mazzanti avevano esordito in un palcoscenico suggestivo come l’Arena di Verona la sera di Ferragosto, poi avevano toccato Monza, Torino e Firenze, prima di chiudere il loro cammino a Bruxelles. Bologna, Perugia, Ancona e Bari, invece, le tappe degli uomini, fin qui autori di un percorso netto, con sei successi in altrettante gare.

Le città che hanno ospitato i Campionati Europei femminili e maschili sono in mostra anche sul portale del Mitur, Italia.it: entusiasmo alle stelle per i colori azzurri e sold out in tutti i palazzetti. Sulla piattaforma digitale promossa dal ministero del Turismo sono pubblicati una serie di approfondimenti dedicati a ognuna delle città coinvolte.