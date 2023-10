Evaneos corteggia l’Italia con la campagna “Viaggiare davvero”

Da fine ottobre, per due settimane, lo vedremo sulle principali reti televisive italiane. È lo spot tv breve ed efficace di Evaneos, “Viaggiare davvero”, con il quale la piattaforma francese di viaggi su misura festeggia i 10 anni in Italia. Nata nel 2009, oggi serve 170 destinazioni con oltre 600 agenzie locali.

La nuova campagna, centrata sulla particolarità di Evaneos di mettere direttamente in contatto senza intermediari i viaggiatori con operatori specialisti, riconosce anche la performance del Belpaese. Fra gli altri mercati europei di Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi, il nostro è stato il primo a essere ripartito da aprile 2022, e con lo slancio più alto, riflesso nel fatturato a +15% del primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Degli oltre 124 milioni di euro di vendite totalizzati dal 2013, con 70 nuovi agenti entrati nel network solo nel 2023, 105 milioni sono andati nelle economie delle comunità locali sede di destinazione. Con i turisti italiani che quest’anno premiamo soprattutto Indonesia, Thailandia, Giordania e Marocco, prediligono nel 65% dei casi attività culturali, spendono in media 1.951 euro a pacchetto con una permanenza di 11 giorni.

Restano nove giorni e spendono in media 1.400 euro per viaggio i turisti stranieri che vengono in Italia con Evaneos, per lo più da Francia e Spagna.

«Dieci anni dopo ci confermiamo l’alternativa al turismo classico, con il mercato italiano che mostra forte interesse per le nostre proposte sempre più sensibili al tema della sostenibilità – commenta Viola Migliori, country manager Southern Europe di Evaneos – Al tempo stesso sono diventate sempre più evidenti le criticità di overtourism a favore di piccoli hotel locali e indipendenti, viaggi fuori stagione e in mete alternative al turismo di massa, più a medio e corto raggio. Soprattutto con un impatto ambientale dei viaggi in ottica decarbonizzazione, con iniziative come lo stop alla vendita attraverso la piattaforma di voli per city break verso città accessibili anche con il treno».