Evergreen, il sogno americano sbanca in agenzia

Tutti pazzi per New York. Quando si parla di viaggi oltreoceano la Grande Mela accende ancora i sogni degli italiani. Eppure chi decide di prenotare non vuole solo vivere la “città che non dorme mai”, ma anche apprezzare gli impressionanti paesaggi naturali offerti dal Nord America. Spazio, dunque, anche ai tour per le cascate del Niagara, verso i vasti parchi monumentali del South West, lungo la Route 66 (che nel 2026 celebrerà il suo centenario).

La domanda di viaggi è in aumento non solo per gli Usa, che nel 2023 stimano almeno un milione di turisti italiani, ma anche per il Canada. «Non ho mai avuto tante prenotazioni come questo inizio dell’anno – sottolinea Maria Rita Transerici dell’agenzia “Mondovado” di Latina – I clienti oggi sono più consapevoli e preferisco-no giocare d’anticipo rispetto alle soluzioni last minute, sia per la disponibilità di voli e hotel sia per ottenere prezzi migliori. Per gli Usa la richiesta è sempre New York, semmai con estensione alle Hawaii; poi Miami e, per i viaggi di nozze, il classico tour della California. Il Canada suscita molto interesse, ma i prezzi dei tour sono superiori del 20-30% rispetto a quelli made in Usa. Chi vuole scoprire Toronto e Montreal preferisce muoversi da solo».