“Every Child Can Fly”, ecco la nuova campagna targata easyJet-Unicef

easyJet e Unicef hanno lanciato la raccolta fondi estiva “Every Child Can Fly” a bordo degli aerei della compagnia per supportare l’impegno di Unicef di consentire a tutti i bambini di avere accesso all’istruzione, anche in situazioni di emergenza.

Oltre 29 milioni di clienti in volo con easyJet quest’estate potranno effettuare donazioni attraverso le raccolte del personale di cabina a bordo di 190mila voli in 33 Paesi, contribuendo così a raccogliere fondi di prima necessità per cambiare la vita di milioni di bambini.

Si stima infatti che, a causa di conflitti ed emergenze, attualmente circa 226 milioni di bambini in tutto il mondo non abbiano accesso a un’istruzione di qualità. I fondi raccolti attraverso le raccolte a bordo potranno quindi dare un importante contributo all’obiettivo di Unicef di fornire l’accesso a opportunità di apprendimento e all’istruzione digitale a milioni di bambini in tutto il mondo.

Così Valeria Cerri, regional cabin services manager Italy & Spain: «Siamo orgogliosi di lanciare questa raccolta fondi estiva. Milioni di clienti che voleranno con noi quest’estate avranno l’opportunità di aiutare l’Unicef a continuare a fare la differenza per i bambini e le loro famiglie in tutto il mondo, contribuendo a fare in modo che ogni bambino abbia accesso a un’istruzione di qualità».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di easyJet