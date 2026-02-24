Evok Collection nomina Aya Hanova chief operating officer

Evok Collection ha annunciato la nomina di Aya Hanova nel ruolo di chief operating officer. Aya Hanova supervisionerà tutte le operazioni del Gruppo, le performance delle strutture, l’eccellenza degli standard di servizio e i progetti di sviluppo.

Dirigente internazionale nel settore dell’hôtellerie di lusso, Aya Hanova vanta oltre 18 anni di esperienza presso strutture a cinque stelle in Europa e in Medio Oriente. Laureata in gestione alberghiera a Parigi, ha ricoperto incarichi dirigenziali operativi e strategici presso strutture e gruppi di riferimento: Rosewood Hôtel de Crillon, Four Seasons George V, Fouquet’s Barrière, Le Royal Monceau – Raffles e Burj Al Arab Jumeirah a Dubai.

All’interno del polo Saint-Tropez del Gruppo Airelles, ha contribuito al rafforzamento dell’esperienza del cliente e all’ottimizzazione della gestione dei team stagionali. Più di recente ha guidato il lancio e l’apertura di un nuovo marchio alberghiero, dalla progettazione del prodotto e degli standard alla strutturazione dei team e al controllo delle prestazioni.

La sua esperienza sarà fondamentale nel contesto della crescita del Gruppo, con le aperture annunciate di Brach Roma e di Nolinski Golfe de Saint Tropez, il prossimo anno.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Evok Collection