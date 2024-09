Ex Alitalia, cassa integrazione estesa a dicembre

Estesa per altri due mesi, fino al 31 dicembre 2024, la cassa integrazione straordinaria per gli ex Alitalia. A darne notizia, in una nota ufficiale, la Uiltrasporti al termine della riunione di oggi al ministero del Lavoro e delle politiche sociali per scongiurare il licenziamento di oltre 2200 lavoratori in amministrazione straordinaria.

“Abbiamo accolto con favore l’approvazione da parte del Ministero della proroga di due mesi della cassa integrazione straordinaria”, il commento a caldo del sindacato, che pochi giorni fa aveva chiesto il prolungamento fino al 2025.

Infatti, Uiltrasporti ribadisce che quella di oggi “è soltanto una soluzione temporanea. È necessario, come sosteniamo da tempo, risolvere il problema in maniera strutturale, estendendo l’ammortizzatore sociale fino a tutto il 2025 così come inizialmente previsto dai piani di sviluppo di Ita Airways e delle altre realtà nate da Alitalia”.

“A breve – si conclude la nota – è previsto un altro incontro per discutere le tempistiche di questa estensione della cassa integrazione, facciamo affidamento sull‘impegno che il ministero si è assunto per risolvere questa vicenda”.