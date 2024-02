Ex Alitalia, ultima proroga Cigs fino al 31 ottobre 2024

Ultima puntata per alcuni ex dipendenti Alitalia. In un’apposita circolare (n.32/2024) l’Inps precisa che è stata confermata la proroga di altri 10 mesi del trattamento della cassa integrazione (Cigs), ma solo a favore di quei lavoratori della compagnia aerea ormai dismessa che non abbiano maturato la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia.

Niente proroga della Cigs, invece, per i lavoratori dipendenti dell’ex Alitalia che abbiano maturato la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o pensione anticipata. Per tutti gli altri il trattamento di cassa integrazione straordinaria potrà proseguire nel periodo temporale dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Si ricorderà che fin dall’ottobre 2021 la Cigs era stata prorogata al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. – e, parallelamente, di consentire anche l’attuazione dei programmi formativi cofinanziati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. L’ultima proroga, contenuta nella legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), è durata sino al 31 dicembre 2023. L’articolo 12 del predetto dl n. 104/2023 stabilisce che il trattamento di Cigs in questione può proseguire per ulteriori 10 mesi, non ulteriormente prorogabili, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per il 2024.

L’Inps spiega che, come in passato, la possibilità di prosecuzione viene ammessa anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario dell’amministrazione straordinaria, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 ottobre 2024. Inoltre non è dovuto il contributo addizionale da parte del datore di lavoro (in quanto trattasi di aziende in amministrazione straordinaria).