Ex Alitalia: via ai licenziamenti

ma i sindacati chiedono proroga della Cig

Torna alla ribalta la vicenda dei 2.245 ex dipendenti Alitalia per i quali – in una nota diffusa da UilTrasporti – si chiede una proroga della Cig: “Il ministero del Lavoro convochi subito le parti sociali e predisponga al più presto una proroga del decreto di cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori ancora in forza in Alitalia in As. Non si possono lasciare oltre 2200 persone per strada e non lo consentiremo”.

L’appello lanciato al governo da Uiltrasporti fa seguito all’avvio delle procedure di licenziamento per 2245 lavoratori di Alitalia e Alitalia City Liner.

“I piani di crescita e di sviluppo delle aziende che hanno rilevato le attività di Alitalia in As – si legge nella nota diffusa dal sindacato – prevedevano l’assorbimento di personale entro il 2025, motivo per il quale avevamo già chiesto la proroga della cassa integrazione, a oggi prevista fino al 31 ottobre di questo anno, almeno per tutto il 2025″.

“Una richiesta che diventa ancora più necessaria dopo i ritardi causati dall’Ue nell’acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa. Tutto questo – prosegue Uiltrasporti – non può ripercuotersi sui lavoratori ed è per questo che torniamo a chiedere l’estensione della cassa integrazione, per consentire il reinserimento delle persone nel ciclo produttivo, nonché l’avvio di politiche attive del lavoro con piani di formazione, mantenimento delle licenze e ricollocazioni”.