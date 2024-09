Expedia lancia sul mercato i Travel Shops

Ennesima innovazione in casa Expedia Group, che negli Stati Uniti, in Canada e Uk ha lanciato il nuovo servizio Travel Shops, ovvero vetrine digitali personalizzate per influencer e content creator che in questo caso possono essere anche media, dmc ed enti turistici. In sostanza, con questi travel shop si può guadagnare grazie ai propri consigli di viaggio.

Dopo il test Beta a maggio, sono già oltre 100 i negozi lanciati in cui si inseriscono la sezione foto denominata Picks e la sezione Collections che raccoglie gruppi di hotel consigliati per target (ad esempio “Gli alberghi più romantici di Parigi”, piuttosto che “I migliori rooftop bar di Austria”). Tra questi primi shop firmati Expedia – si legge sul quotidiano online americano Travel Weekly – ci sono quello dell’attore messicano Jaime Camil, del calciatore del Liverpool Virgil van Dijk, ma anche di Conde Nast Traveller, Travel + Leisure, Travel Alberta, Visit Orlando e Go Dominican Republic.

Ogni proprietario di un travel shop – l’obiettivo è quello di allargare i servizi proposti anche alle experience e ai voli – può salvare i propri consigli di viaggio nel proprio negozio che avrà il proprio link accessibile con l’app Expedia ma condivisibile anche sui social media, e poi guadagnare commissioni sui viaggi prenotati.

Il primo round di Travel Shops è stato creato solo su invito. La funzionalità verrà lanciata su più ampia scala l’anno prossimo: «Ogni giorno, le persone apprezzano e acquistano prodotti consigliati dagli influencer di cui si fidano, ma fino ad ora non esisteva un modo semplice per acquistare consigli di viaggio – ha commentato Lauri Metrose, Expedia Group’s senior vice president of global communications – Creare un percorso per passare dalla ricerca-ispirazione alla prenotazione è un’evoluzione naturale che i viaggiatori desiderano».

La foto pubblicata è uno screenshot della landing page Travel Shops di Expedia