Expedia Taap: la promo di gennaio sconta gli hotel di oltre il 25%

Possibilità di ottenere uno sconto di oltre il 25% per hotel in tutto il mondo con l’offerta promozionale di gennaio di Expedia Taap, il programma speciale per le agenzie di viaggi del Gruppo Expedia.

La condizione per accedere alla scontistica è prenotare entro il prossimo 2 febbraio, per viaggiare fino al 13 settembre 2026.

Expedia Taap collabora con oltre 160mila agenti di viaggi in tutto il mondo, e offre un ampio inventario che include più di 3 milioni di strutture, 170mila tour, attività, attrazioni e avventure, 110 società di autonoleggio e 500 compagnie aeree.

Expedia Group mette a disposizione degli agenti numerosi strumenti e tecnologie, come l’operatore virtuale, le funzionalità per il recupero di informazioni e la modifica delle prenotazioni e la chat dal vivo con operatore, per ricevere assistenza dettagliata dal nostro esperto team di supporto.