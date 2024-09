Expedia Taap lancia la promo d’autunno per gli agenti

Expedia Group annuncia la promozione d’autunno di Expedia Taap 2024, che offre agli agenti di viaggi l’opportunità di assicurarsi almeno il 25% di sconto su migliaia di hotel in tutto il mondo. L’offerta è disponibile per prenotazioni effettuate dal 10 settembre al 13 ottobre 2024 per viaggi fino al 31 marzo 2025.

La piattaforma collabora con oltre 140.000 agenti di viaggi in tutto il mondo, e offre un ampio inventario che include più di 3 milioni di strutture, 220.000 attività, 120 società di autonoleggio e 500 compagnie aeree.

Oltre a quest’ultima promo, Expedia Group mette a disposizione degli agenti di viaggi numerosi strumenti e tecnologie. Tra questi ci sono l’operatore virtuale per operazioni self service, recupero di informazioni in breve tempo e modifica della prenotazione, e la chat dal vivo con operatore, per assistenza dettagliata e supporto forniti da un operatore esperto.

La promozione d’autunno supporta gli agenti di viaggi nel far crescere le prenotazioni e le vendite, e guadagnare più commissioni sfruttando l’aumento di domanda per viaggi in autunno e inverno.